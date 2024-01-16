中国和平发展基金会秘书长徐建国致辞。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光1月16日电 （记者谢佳君）1月16日，中国和平发展基金会与合作方在仰光共同举办“丝路心相通”关爱未来捐赠仪式，向仰光省仰金中学捐赠学生文体用具。中国和平发展基金会秘书长徐建国、中国驻缅使馆参赞乔利出席并致辞。缅中友协、仰光省教育局、联合国儿童基金会等各界代表参加。

徐建国表示，中国和平发展基金会在缅援建了19所中小学和2所医院等民生项目，爱心捐赠使数十万人受益，为深化中缅关系做出积极贡献。基金会将在缅开展更多工作，为构建中缅命运共同体作出更多贡献。

乔利表示，中缅两国人缘相亲、文缘相通。作为缅甸的胞波兄弟和友好邻邦，中方始终坚持面向全体缅甸人民的友好政策，与缅甸人民共享发展成果。中国驻缅甸使馆积极助力缅甸人才培养，促进两国青年相知相亲。希望更多中缅民间组织开展人文交流和民生务实合作，汇聚民间力量助力中缅命运共同体建设，赓续胞波情谊。

缅中友协及缅甸教育部代表表示，缅中是山水相连的友好邻邦，两国友好历史基础深厚，此次捐赠充分体现缅中两国人民友好感情，愿同中方加强合作，共筑缅中友好民意基础，不断增进两国人民胞波情谊。

缅甸仰金中学学校老师感谢基金会关心与捐赠，表示将充分用好物资，鼓励学生努力学习、强身健体，为传承缅中友好打下坚实基础。

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