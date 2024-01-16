人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“丝路心相通”关爱未来捐赠仪式在仰光举行

2024年01月16日21:46 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国和平发展基金会秘书长徐建国致辞-人民网记者谢佳君摄

中国和平发展基金会秘书长徐建国致辞。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光1月16日电 （记者谢佳君）1月16日，中国和平发展基金会与合作方在仰光共同举办“丝路心相通”关爱未来捐赠仪式，向仰光省仰金中学捐赠学生文体用具。中国和平发展基金会秘书长徐建国、中国驻缅使馆参赞乔利出席并致辞。缅中友协、仰光省教育局、联合国儿童基金会等各界代表参加。

徐建国表示，中国和平发展基金会在缅援建了19所中小学和2所医院等民生项目，爱心捐赠使数十万人受益，为深化中缅关系做出积极贡献。基金会将在缅开展更多工作，为构建中缅命运共同体作出更多贡献。

乔利表示，中缅两国人缘相亲、文缘相通。作为缅甸的胞波兄弟和友好邻邦，中方始终坚持面向全体缅甸人民的友好政策，与缅甸人民共享发展成果。中国驻缅甸使馆积极助力缅甸人才培养，促进两国青年相知相亲。希望更多中缅民间组织开展人文交流和民生务实合作，汇聚民间力量助力中缅命运共同体建设，赓续胞波情谊。

缅中友协及缅甸教育部代表表示，缅中是山水相连的友好邻邦，两国友好历史基础深厚，此次捐赠充分体现缅中两国人民友好感情，愿同中方加强合作，共筑缅中友好民意基础，不断增进两国人民胞波情谊。

缅甸仰金中学学校老师感谢基金会关心与捐赠，表示将充分用好物资，鼓励学生努力学习、强身健体，为传承缅中友好打下坚实基础。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部