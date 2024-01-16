新华社北京1月16日电 冰岛斯瓦特森吉火山系统沉寂大约800年后，最近数月开始活跃，最新一次喷发是在本月14日，截至15日明显减弱。冰岛总统古德尼·约翰内松警告，随着这一火山系统结束休眠，雷克雅内斯半岛进入“剧变时期”。

雷克雅内斯半岛格林达维克镇附近火山14日喷发，这是它不到一个月来第二次喷发。研究人员15日说，截至当天喷发趋于平息，但是目前推断危险结束还为时尚早。按照冰岛气象局说法，“难以估测这轮喷发会持续多久”。

由于地震活动频繁、火山喷发风险增大，格林达维克镇大约4000名居民去年11月曾被疏散，此后不时获准“回家看看”。同年12月18日，火山喷发，有关方面通知居民不得回家。随着火山活动减弱，居民们几天后获准回家看看，同月23日获准返家居住，但很少人选择回家。本月14日，火山再度喷发。

据多家媒体报道，由于居民被提前疏散，这几轮火山喷发没有导致人员死亡。不过，一系列地震和火山活动造成当地街道出现裂缝。据冰岛媒体报道，一名工人近日掉入一条较深的裂缝中，至今下落不明。

冰岛总统约翰内松14日晚在电视讲话中警告，随着斯瓦特森吉火山系统结束休眠，雷克雅内斯半岛进入“剧变时期”，虽然尚不清楚火山喷发进展将会怎样，“但我们必须采取力所能及的措施”。

冰岛地处大西洋中脊火山活跃带，火山多、地质活动频繁，地热资源丰富。

2010年4月，冰岛南部埃亚菲亚德拉冰盖下一座火山喷发，向大气中喷出大量火山灰。因担心火山灰损害飞机发动机，欧洲航空部门关闭欧洲空域长达5天，导致约10万个航班取消，数百万名旅客受到影响。

本轮火山喷发为裂缝喷发，通常不会导致大爆炸或大量火山灰扩散至平流层。位于雷克雅内斯半岛的凯夫拉维克国际机场运营方表示，这座机场没有关闭，国内国际航班正常运行。（杨舒怡）

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