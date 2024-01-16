新华社北京1月16日电 热点问答|特朗普首战获胜意味着什么

新华社记者孙丁 熊茂伶 徐静

美国中西部艾奥瓦州15日举行共和党党团会议，这是美国2024年总统选举首场初选。据艾奥瓦州共和党官网数据，美国前总统特朗普在这场初选中以明显优势获胜。

这一结果意味着什么？共和党人谁能撼动特朗普？接下来的选战有什么看点？

选举情况如何

艾奥瓦州被严寒笼罩，15日该州首府得梅因市最高气温仅有零下18摄氏度，共和党党团会议在当天晚间举行，被美国媒体描述为该州“史上最冷”初选。据艾奥瓦州共和党官网数据，约11万人参加了这次党团会议并为自己支持的党内总统竞选人投票。与过去相比，本次会议出席情况较差，不少选民因为冰雪天气没有出门。

尽管官司缠身并陷入参选资格争议，特朗普在全国性和艾奥瓦州内的选前民调都大幅领先于其他党内对手。艾奥瓦州初选开始后仅半个多小时，美联社、哥伦比亚广播公司、福克斯新闻台等美国主流媒体就陆续根据测算结果宣布特朗普将胜出。

美国保守派媒体福克斯新闻台报道称，特朗普在艾奥瓦州以“闪电般的速度”轻松获胜，令他在重返白宫的努力中取得“关键初步胜利”。美国左翼杂志《琼斯母亲》则在报道标题中讽刺特朗普，称“身背91项刑事指控的佛罗里达州男子赢下艾奥瓦州初选”。特朗普在佛罗里达州注册竞选美国总统，目前卷入4起刑事案件，被控罪名多达91项。

特朗普随后在得梅因发表讲话，向艾奥瓦州选民表示感谢，并十分罕见地呼吁美国跨党派团结，还称赞了党内对手。《纽约时报》记者乔纳森·斯旺不无戏谑地评论说，鉴于当前美国政治极化的状态以及特朗普在妖魔化美国左翼过程中扮演的角色，他的这番言辞着实让人感到“荒诞”，不过这无疑也体现出当晚的胜利让特朗普自信满满。

谁能撼动特朗普

特朗普在艾奥瓦州共和党初选中得票率超过50%。在他以绝对优势锁定胜利后，看点很快转向谁将跻身次席。

艾奥瓦州共和党官网数据显示，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯得票率约为21%、落后特朗普约30个百分点，排名第二，美国前常驻联合国代表妮基·黑利落后德桑蒂斯约2个百分点，排在第三。印度裔企业家维韦克·拉马斯瓦米位列第四，他已经宣布退选。

德桑蒂斯在讲话中感谢艾奥瓦州选民帮助他取得第二，同时抨击美国主流媒体快速宣布特朗普胜出。黑利则表示，她将前往新罕布什尔州为下一场共和党初选做准备。此外，她对特朗普和现任美国总统、民主党人拜登的年龄提出质疑，呼吁选民向前看，为新一代保守派领导人投票。

艾奥瓦州初选是美国大选的“风向标”以及总统竞选人的“试金石”。不过，历史上看，赢下艾奥瓦州初选并不意味着可以顺利走到最后。过去，也有不少竞选人输掉艾奥瓦州初选，但最终获得党内提名并成功入主白宫。2016年，特朗普在艾奥瓦州共和党初选中就名列第二。

后续有哪些看点

共和党第二场初选将于下周在新罕布什尔州举行。

在新罕布什尔州，特朗普民调数据优势相对较小。据美国“真正透明政治”网站数据，截至16日，特朗普在该州党内平均支持率为43.5%，黑利以29.3%的支持率排第二，德桑蒂斯则以11.3%排第三。

与高度保守的艾奥瓦州相比，新罕布什尔州选民较为温和。美联社分析认为，新罕布什尔州初选可能是特朗普党内对手减缓他前进步伐的最佳机会。值得一提的是，黑利及其竞选团队在新罕布什尔州投入了大量精力和资源，她能否在该州对特朗普构成更大挑战有待观察。

虽然特朗普选战开局顺利，但参选资格争议依旧困扰着他。美国联邦最高法院将于2月听取关于特朗普参选资格问题上诉案的口头辩论，其裁决或对今年大选产生重大影响。分析人士认为，虽然特朗普在共和党内地位和影响力毋庸置疑，但考虑到与他有牵涉的法律和政治争端，他未来争取候选人提名之路不会平坦。

民主党方面，拜登正在竞选连任。由于党内挑战者取代拜登机会渺茫，民主党初选基本是在“走过场”，该党首场初选将于2月3日在南卡罗来纳州举行。

(责编：于洋、张悦)