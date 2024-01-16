总台央视记者：这几天，不断有国家公开表态支持一个中国原则，尊重中国领土完整，反对干涉中国内政。请问发言人能否介绍有关情况？

毛宁：1月13日以来，许多国家和国际组织纷纷公开重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。昨天我已介绍了有关情况。除昨天提到的以外，还有巴基斯坦、马尔代夫、缅甸、伊朗、叙利亚、突尼斯、巴勒斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、中非、尼日尔、赤道几内亚、科摩罗、莱索托、索马里、吉布提、马里、布隆迪、冈比亚、瓦努阿图、汤加、基里巴斯、多米尼克、尼加拉瓜、玻利维亚等一大批国家以及非洲联盟等，都明确表达了支持一个中国原则、反对“台独”的心声。我们对这些国家和组织的正义立场表示赞赏和感谢。

我们相信国际社会将继续根据一个中国原则，支持中国人民反对“台独”分裂活动、争取国家统一的正义事业。

法新社记者：美国国务院发布声明称，尽管瑙鲁政府与台湾“断交”是主权决定，但该决定令人失望。发言人对此声明有何回应？

毛宁：美国公然对主权国家独立自主作出的决定说三道四，对中国外交竭力地污蔑抹黑，为台湾地区拓展“国际空间”说项，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重违背国际关系基本准则，中方对此强烈不满，坚决反对。

我要强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。瑙鲁政府决定同中国复交，再次充分说明，一个中国原则是人心所向，大势所趋。中方敦促美方将美国领导人多次重申的不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落到实处，慎之又慎处理涉台问题，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

总台国广记者：据报道，台湾当局15日指责中国大陆长期打压台“外交空间”，并对台所谓“邦交国”进行利诱。请问发言人对此有何评论？

毛宁：世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。我们相信会有更多的国家选择站在历史正确一边，站在国际正义一边，作出符合本国人民根本和长远利益的正确决断。

我想强调的是，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。中国政府从来不拿原则做交易。台湾民进党当局罔顾历史大势、拒不接受一个中国原则、千方百计图谋拓展所谓“国际空间”，从事“台独”分裂行径，是没有任何出路的，注定以失败告终。

伊拉克如道记者：伊朗用导弹袭击了伊拉克库尔德地区首府埃尔比勒，还袭击了平民。中方有何立场？第二个问题，中国与叙利亚、土耳其关系良好。土耳其持续袭击叙利亚库尔德地区。中方是否试图缓和该地区局势？最后一个问题，关于南非向国际法院起诉以色列进行种族灭绝，中方持何立场？

毛宁：首先回答你的第一个问题，中方一贯主张尊重和维护伊拉克的主权、独立和领土完整。我们呼吁有关各方保持克制，避免采取导致紧张局势升级的行动，共同致力于维护地区和平与稳定。

关于你的第二个问题，中方一贯主张，应以基于《联合国宪章》宗旨和原则的国际关系基本准则和国际法处理国与国之间的关系，切实尊重和维护叙利亚的主权、独立和领土完整，反恐行动应当在国际法框架下进行。

关于你的第三个问题，中方注意到有关案件，对本轮巴以冲突造成大量平民伤亡感到痛心，反对任何违反国际法的做法。我们希望冲突当事方切实落实联合国安理会和联大有关决议，立即全面停火止战，停止对加沙地带民众的集体惩罚。

深圳卫视记者提问：15日，瑙鲁政府宣布与台湾当局断绝所谓“外交关系”后，台外事部门表示，瑙鲁在此时“断交”，不仅是中国对台“民主选举”的报复，也是对国际秩序的直接挑战。发言人对此有何回应？

毛宁：台湾当局的有关言论纯属颠倒黑白、混淆视听。台湾问题绝对不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。“台独”势力打着“民主”的幌子掩饰其分裂国家的险恶用心，其图谋注定以失败告终。

说到国际秩序，台湾回归中国正是二战后国际秩序的重要组成部分，《开罗宣言》《波茨坦公告》对此作出了明确规定。1971年第26届联合国大会通过的第2758号决议明确了世界上不存在“两个中国”、“一中一台”。坚持一个中国原则就是维护国际秩序。挑战一个中国原则就是挑战国际秩序，必将遭到国际社会的共同反对。

全世界已有182个国家在一个中国原则基础上同中国建立了外交关系。瑙鲁决定站在国际社会绝大多数一边，同中国复交，是符合自身长远利益的正确选择，也将为瑙鲁发展开启更加光明的前景。

路透社记者：世界经济论坛在瑞士达沃斯召开，中国是否受邀参加乌克兰举办的和平峰会？中方是否将派出代表团参加峰会？李强总理是否将会见乌克兰总统泽连斯基？

毛宁：中方对乌克兰危机的立场是一贯、明确的，核心就是劝和促谈。危机全面升级以来，中方一直同包括乌方在内的有关各方保持着沟通。我们愿意继续同国际社会一道，为推动危机的政治解决发挥建设性作用，我们也欢迎和支持一切有利于实现和平的努力。

彭博社记者：15日晚，菲律宾总统马科斯在社交媒体“X”上就台湾选举结果发文表示“我们期待加强合作，深化共同利益，促进和平，确保人民未来的共同繁荣”，马还称赖清德为台湾新任“总统”。请问中方对此有何评论？

毛宁：马科斯总统的有关言论严重违反一个中国原则和中菲建交公报，严重违背菲方对中方所作的政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议。今天上午，农融部长助理召见菲律宾驻华大使提出严正交涉，敦促菲方给中方一个负责任的交代。

台湾地区选举结果改变不了两岸关系基本格局和发展方向，阻挡不了中国终将统一、也必然统一的大势。我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中菲建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

我们建议马科斯总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。

新华社记者：据报道，美国会众院日前通过“不歧视台湾法案”，要求美财长利用美国在国际货币基金组织（IMF）影响力支持台加入该组织。请问中方对此有何评论？

毛宁：美方所谓法案粗暴干涉中国内政，妄图借台湾问题搞政治操弄，制造“两个中国”、“一中一台”。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过的第2758号决议，明确承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，要求将台湾当局“代表”从其非法占据的席位上驱逐出去。联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确了中国在联合国的席位只有一个，那就是中华人民共和国。

半个多世纪以来，联合国及包括国际货币基金组织在内的专门机构以及其他国际和地区组织均恪守这一决议规定。任何关于台湾地区参与国际组织活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。

美方应当认清台湾问题的高度敏感性，立即停止利用台湾问题干涉中国内政，停止向“台独”势力发出错误信号，停止损害中美关系和台海和平稳定。

路透社记者：菲律宾军事指挥官表示，菲政府打算开发南海群岛，以便支持菲律宾军队在地区的行动。中方对此有何评论？

毛宁：中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方坚决反对有关国家在非法侵占的中国南沙岛礁上开展非法建设活动。

彭博社记者：过去两日，哈马斯公布了名为诺亚·阿加玛尼的人质的视频，显示她仍活着。她的母亲在中国出生。内塔尼亚胡总理12月曾向议会表示，已召见中国驻以大使，请求中方介入解救诺亚。中方是否就此采取了行动？中方是否正在为释放诺亚做幕后工作？

毛宁：本轮巴以冲突爆发以来，中方多次呼吁尽快释放所有被扣押人员，并为此作出积极努力。我们愿同国际社会一道，继续为推动停火止战、释放所有被扣押人员发挥建设性作用。

今日俄罗斯记者：乌克兰外长库列巴于周一表示，希与中方建立更具活力的关系，相信中方能在解决乌克兰危机中发挥作用。中方对此有何评论？

毛宁：对于乌克兰危机中方立场的核心就是劝和促谈。我们同包括乌克兰在内的有关各方保持着沟通，愿意继续为推动危机的政治解决发挥建设性作用。中方也愿同乌克兰方面一道，落实好两国元首达成的重要共识，推动中乌关系向前发展。

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