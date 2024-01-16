发布会现场。主办方供图

人民网北京1月16日电 （记者郭梓云）1月16日，博鳌亚洲论坛在北京举行新闻发布会。论坛秘书长李保东在发布会上宣布，论坛2024年年会主题为：“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。

李保东表示，当前，世界经济复苏乏力，国际形势持续动荡，极端天气和自然灾害多发，加强全球治理迫在眉睫。然而，尽管面临多重挑战，求和平、谋发展、促合作仍然是国际社会的主流呼声。

李保东表示，在变乱交织的背景下，亚太地区仍是全球增长的关键驱动力。去年，论坛东道国中国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。IMF、OECD等纷纷上调了中国经济增长预期。中国经济增长在世界主要经济体中居于前列，仍是全球经济增长最大引擎。

李保东强调，世界各国应共同应对各种全球性挑战，共同肩负促进和平与繁荣的责任。只有国际社会肩负共同责任，切实加强合作，才能够推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。人类是一个命运共同体，我们不能任其成为一损俱损的竞技场，而是要努力建设一荣俱荣的地球村。

李保东表示，论坛希望通过年会，呼吁各国加强团结与合作，重建信心与信任，共促和平与发展。在联合国2030年可持续发展议程行至半程之际，博鳌亚洲论坛希望为世界经济和全球发展尽可能注入信心和动力，贡献亚洲智慧和力量。

李保东介绍，今年年会中将设立“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块共计数十个议题。除了举办年会，博鳌亚洲论坛还将在今年继续举办全球健康论坛、国际科技与创新论坛、全球经济发展与安全论坛、全球城市绿色发展和乡村振兴论坛等一系列专题论坛会议，并在亚洲和其他国家举办多场地区合作会议。论坛也将继续围绕亚洲经济一体化、绿色发展、科技创新、数字经济等课题加强研究，并推出专题报告。

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