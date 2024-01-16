新华社悉尼1月16日电 专访｜RCEP为促进区域经济增长提供有力框架——访澳大利亚中国工商业委员会主席戴维·奥尔森

新华社记者梁有昶

澳大利亚中国工商业委员会主席戴维·奥尔森日前接受新华社记者书面专访时表示，在当前全球保护主义抬头的背景下，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为促进区域经济增长和稳定提供了强有力的组织框架，而中国的参与对区域开放和自由贸易起到极大推动作用。

奥尔森指出，RCEP生效实施两年来，在简化贸易规则、降低关税、协调原产地规则、促进投资，以及在电子商务、知识产权、政府采购等领域建立完善规则等方面发挥了重要作用。

奥尔森说，对于澳大利亚而言，RCEP从一开始就被认为既能带来潜在的经济利益，又具有重要的战略意义，将给澳大利亚众多行业带来增长机会。例如在农业方面，该协定有助于扩大澳大利亚优质食品和纤维的出口，也有望提振农业专业服务的出口，特别是在乳制品、肉类和谷物行业。

奥尔森表示，中国与澳大利亚一直是多边和区域合作机制的倡导者。对于像中澳这样成熟的贸易关系来说，RCEP带来的机遇既来自于深化政府层面的合作关系，也来自于深化行业部门和商业伙伴之间的合作关系。

他指出，中国与RCEP成员国之间的贸易额已非常可观，中国作为贸易和投资伙伴的重要性仍在不断提升。一方面，RCEP其他成员国认识到有效进入中国市场的重要性和必要性。另一方面，东盟地区的日益富裕也将吸引来自中国和其他国家的投资者。

奥尔森说，在这种背景下，中国不仅寻求自身的高质量发展，还将在促进区域市场一体化方面发挥积极作用。

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