新华社南京1月16日电（记者黎云、李秉宣）由中国海军承办的西太平洋海军论坛工作小组会16日在南京举行。来自30个国家海军的代表出席会议。会议旨在携手各国推进全球和地区海洋治理，共同应对海上安全风险与挑战，推动构建海洋命运共同体。

此次会议将共同讨论《西太平洋海军论坛章程》《海上意外相遇规则》《灾害响应指南》的修订和更新情况，研究未来论坛活动等。来自中国、澳大利亚、加拿大、智利、法国、日本、韩国、俄罗斯、美国等23个论坛成员国，孟加拉国、印度、墨西哥等7个论坛观察员国的代表，通过线下和线上方式同步参加会议。这是中国时隔10年后第二次承办该会议。

海军参谋部曲涛海军大校在开幕式上表示，海洋命运共同体的重要理念从全新视角阐释了人类与海洋和谐共生的关系，为维护海上安全稳定、推进全球海洋治理提供了中国智慧和方案。近年来，中国海军始终积极履行国际义务，提供了护航、灾后救助、海上搜救、医疗服务等海上公共安全产品，展示了构建海洋命运共同体的真诚意愿和中国担当。中国海军愿与各国海军一道，继续坚守多边主义，倡导公平正义，守望相助、通力合作，安全共筑、命运与共，携手推进全球和地区海洋治理，共同应对海上安全风险与挑战，推动构建海洋命运共同体。

西太平洋海军论坛是地区性海军合作机制平台。经过30多年的发展，论坛已有23个成员国、7个观察员国，逐步从讨论一般海上安全问题，向具有主导地区海军专业合作和制定海上行动规则功能的方向发展，已成为西太地区颇具影响力的机制性海军论坛。

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