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第三届世界咖啡展将于1月21日至23日在迪拜举行

2024年01月16日16:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社报道，日前，迪拜世界贸易中心（DWTC）的综合活动管理和体验机构DXB LIVE宣布，2024年第三届世界咖啡展将于1月21日至23日在迪拜世界贸易中心举行。

本届展会预计有来自51个国家和地区的1650家公司和品牌参加，还将有7个国家展团参展，数量较上届参展的国家展团大幅增加。

DXB LIVE高级副总裁哈立德·阿尔·哈马迪表示，“我们相信，此次活动将成为参展商展示新产品、服务和开创性项目的重要机会。它还将为来自全球各地的参展商和参观者提供富有成效的互动平台，交流对咖啡行业的宝贵见解、专业知识和创新理念。”

据悉，第三届世界咖啡展举行期间，主办方将设立烘焙村、小屋和酿造酒吧等主要展馆，并专门设立农民展馆，为来自不同咖啡生产国家和地区的农民提供展示、销售咖啡豆的机会。展会期间还将举行“阿联酋国家咖啡师锦标赛”“国家拿铁艺术锦标赛”“咖啡设计奖”和“最佳新产品竞赛”等活动，并举办一系列讲座和研讨会，巴西专业咖啡协会、沙特咖啡公司、巴拿马专业咖啡协会和乌干达咖啡发展局等来自世界各地的咖啡专业机构代表将参加研讨。

(责编：崔译戈、常红)

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