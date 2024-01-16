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美国举行总统选举首场初选 美媒测算特朗普胜出

2024年01月16日11:27 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月15日电　美国中西部艾奥瓦州当地时间15日晚举行共和党党团会议。这是美国2024年总统选举首场初选，正式拉开美国大选序幕。据多家美国媒体测算，美国前总统特朗普将在初选中胜出。

　　在艾奥瓦州共和党初选中，剩下的悬念在于美国前常驻联合国代表妮基·黑利和佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯谁将位列第二。

　　民主党方面，现任总统拜登竞选连任。由于党内挑战者取代拜登“机会渺茫”，民主党初选基本是在“走过场”，该党首场初选将于2月3日在南卡罗来纳州举行。

　　初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。

　　美国公共事务研究中心近期发布的一项民调显示，美国公众对美国民主的信心保持在低水平。受访人士中，87%的民主党人认为，如果特朗普再次当选美国总统，美国民主将被削弱；82%的共和党人对拜登连任有同样的看法。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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