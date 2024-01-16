新华社阿比让1月15日电 通讯｜中国水稻技术惠及科特迪瓦民众

新华社记者张健

清晨，在科特迪瓦南部迪沃省格格杜垦区，一片片稻穗随风连绵起伏，涌起层层金黄色的浪涛。一名非洲小伙正熟练驾驶着中国制造的联合收割机在稻田里来回穿梭，十几名非洲妇女则头顶着一捆捆稻束行走在狭长的田埂上。

“这一批试验田水稻从2023年9月中旬开始播种，面积大约10公顷，其中包括几个已经认证的品种和正在认证的新品种，这些水稻在当地非常受欢迎。”中国援科特迪瓦农业技术合作组组长郭长友告诉新华社记者。

1997年，格格杜垦区迎来了第一批中国农业技术合作组。作为中科两国建交后的首个成套农业项目，经过近30年、11期援非农业专家的不懈努力，如今的格格杜垦区不仅是中科两国农业合作示范基地，更是科特迪瓦全国闻名的水稻种植基地。

非洲小伙本杰明从小就在垦区长大，一直跟着农业技术合作组的专家学习水稻种植技术。如今，见证了垦区20多年变化的他不仅可以熟练地用中文跟专家交流，还成为了当地农户的技术指导员，将学到的插秧、灌溉、施肥和农机技术传授给大家。

“过去，我们自己种的水稻每公顷产量只能达到3吨左右，中国的水稻品种和种植技术让产量翻了一番，而且稻米香甜可口，大家都很喜欢。”本杰明开心地说。

援科农业技术合作组专家张兢介绍说，目前合作组已经在科特迪瓦认证了4个水稻品种，它们在产量、品质和口感上都较当地传统品种有着很大提升，其中品种C26每公顷产量可以达到7吨左右，已经在科特迪瓦全国广泛推广。

“每年遇到重要生产节点时，我们都会召集垦区的农户到试验田进行现场培训，从育秧插秧、肥水管理、病虫草害防治到收割晾晒，手把手地进行指导。很多外省的农户也会前来学习。”张兢告诉记者。

2023年，农业技术合作组在垦区水稻农业协会的帮助下，组织当地农户参加了5期现场生产培训，共计培训187人；开设1期垦区外农户到垦区现场培训，共培训35人；合作组还赴外省现场进行为期3天的指导培训，共有35人参加。

通过多年的培训，许多非洲学员用学到的中国水稻技术提高了水稻产量、增加了家庭收入，并且带动周边村庄的农户一起种植水稻。一批批水稻种植者、水稻管理者、农机操作手的出现，极大丰富和壮大了科特迪瓦的水稻行业。

“我们就是在这边做一些实事，让当地老百姓获得实实在在的益处。看到农户收获时的喜悦之情，我们就感到十分欣慰。”郭长友说。

格格杜垦区水稻农业协会主席阿兰表示，中国农业专家的到来为当地提供了优质高产的水稻品种和先进的现代化农业种植技术，让科特迪瓦农民解放了双手、吃上了放心粮。

“未来，希望我们可以和中国的农业专家继续合作，引进更多优质的稻种、农业技术和机械。”阿兰说。（参与记者：代贺、韩旭）

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