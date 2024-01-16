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吉布提鲁班工坊2023届学生毕业

2024年01月16日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉布提市1月15日电 （记者张志文）1月15日，吉布提鲁班工坊毕业典礼在吉布提市举行，50名2023届学生顺利完成学业并取得毕业证书。吉布提国民教育与职业培训部长穆斯塔法、基础设施与装备部长易卜拉欣、贸易与旅游部长迪里耶及中国驻吉布提大使胡斌等出席。

穆斯塔法在致辞中表示，吉布提鲁班工坊开创了吉布提高等职业教育的先河，也填补了吉布提铁路专业的空白。吉布提教育部门希望不断加强对华友好合作，将吉布提鲁班工坊打造成为吉中友谊与合作的典范。

中国驻吉布提大使胡斌致辞。人民网记者 张志文摄

中国驻吉布提大使胡斌致辞。人民网记者 张志文摄

胡斌在致辞中表示，今年时值两国建交45年。中方愿同吉方继续携手不断加强人力资源能力建设领域合作，促进广大吉布提青年就业，为吉布提经济发展增添更多活力，为中吉长期友好合作作出更大贡献。

吉布提鲁班工坊2023届毕业生代表发言。人民网记者 张志文摄

吉布提鲁班工坊2023届毕业生代表发言。人民网记者 张志文摄

吉布提鲁班工坊是非洲首座鲁班工坊，于2019年3月揭牌，目前开设铁道工程技术、铁道运营管理、商贸、物流等4个专业。

(责编：曹欣悦、常红)

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