新华社北京1月15日电 热点问答｜红海紧张局势对全球经济影响几何

新华社记者刘轶芳

近日，美国和英国对也门胡塞武装实施军事打击，胡塞武装也持续袭击商船并誓言对美英猛烈报复，红海局势持续紧张。红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，红海局势缘何急剧升温？这将如何影响全球海运及全球经济？

红海局势缘何急剧升温

新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。胡塞武装袭船行动已导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。联合国安理会本月10日表决通过第2722号决议，强烈谴责胡塞武装在红海袭击商船。

美国和英国12日起连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。联合国负责中东和亚太事务的助理秘书长哈立德·赫亚里在向安理会通报红海局势时说，美国和英国12日在另外四国的支持下，对也门境内目标发动了超过50次空袭。美国总统拜登称，这是针对胡塞武装在红海频繁袭击船只的“防御性行为”。

胡塞武装发言人纳斯鲁勒丁·阿米尔告诉卡塔尔半岛电视台，针对美军新的袭击，胡塞武装将做出“坚定、猛烈和有效回应”。胡塞武装另一名发言人说，这些空袭不会对胡塞武装在红海地区的行动“构成重大影响”。

一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

红海局势如何阻滞海运

受红海紧张局势影响最直接的是海运。红海北端有埃及苏伊士运河，通往地中海，南端有狭窄的曼德海峡，通往亚丁湾。苏伊士运河是从亚洲和中东向欧洲运送燃料、食品和消费品的关键通道。弗雷托斯货运公司的数据显示，全球约30%的集装箱和每天超过100万桶原油经由苏伊士运河运输。

自去年11月以来，胡塞武装对航经红海的商船发动了20多次袭击。去年12月以来，袭击趋于频繁，航运企业不得不变更航线，避开红海。这导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。

据埃及《金字塔报》报道，埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶日前表示，受近期红海紧张局势影响，2024年1月1日至11日，苏伊士运河船舶交通量比去年同期下降30%。

根据总部位于英国伦敦的德鲁里航运咨询公司的数据，自去年11月下旬以来，全球40英尺（约12.19米）长集装箱的平均运输成本几乎翻了一番。

美英两国空袭也门加剧了红海本已动荡的局势，越来越多油轮船东选择绕开红海，多艘油轮12日临时改变航线。西班牙梅德科船舶经纪公司的研究主管阿尔韦托·阿尤索·马丁说，美英对也门的袭击“可能标志着一个转折点，至少在这几天，曼德海峡将是一个战区”。

红海局势如何影响全球经济

欧美和亚洲、中东之间的大量贸易运输经由红海水域，这条海上咽喉要道持续阻滞或将冲击全球供应链，再度推高通胀，为全球经济复苏前景蒙上阴影。

据《日本经济新闻》报道，在连接欧美与亚洲的航线上，约有47%的玩具、40%的家电产品和服装的运输或将受到运费上涨和延期抵达的影响。工业原材料方面，24%的化学品和22%的车用钢板、22%的绝缘电线和电池都将受到波及，部分原材料甚至难以交货。

电动汽车制造商特斯拉日前宣布，公司将于1月29日至2月11日暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产。特斯拉成为首个因红海紧张局势而宣布暂停生产的汽车制造商。该公司在一份声明中说：“红海的武装冲突和从欧洲到亚洲的运输路线改变，给格林海德工厂的生产带来影响。”

汽车制造商沃尔沃也表示，“海上航道的重新调整”导致变速箱延迟交付，其位于比利时根特的工厂于1月15日起的一周关停三天。

路透社报道说，对消费者而言，航运成本增加意味着更高的商品价格。红海局势如进一步恶化，将导致集装箱运输成本继续上升，全球贸易进一步下滑。

英国议会下院商业贸易特别委员会主席利亚姆·伯恩说：“现存的真正风险是，在通胀开始放缓之际，红海战事将推高物价。世界银行已经发出全球供应链将再次陷入危险的警告。”

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