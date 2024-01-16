新华社突尼斯1月15日电（记者黄灵 王一盛）当地时间1月15日，突尼斯国际外交学院举行启用仪式，赛义德总统亲自为外交学院揭幕，正在此间访问的中共中央政治局委员、外交部长王毅同外长阿马尔共同出席并致辞。

王毅说，很高兴时隔八年再次访问突尼斯。八年前，中突双方就援建突尼斯国际外交学院达成共识。八年后，在双方共同努力下，学院从蓝图变为现实，成为中国在阿拉伯国家援建的唯一一所外交学院，彰显了中突关系的高水平、高质量，也将成为中突友好的新标志、新平台，赓续并弘扬两国传统友谊。

王毅表示，此访恰逢中突建交60周年。60年前中突尚未建交之际，周恩来总理应邀访问突尼斯。到访第二天，两国就正式宣布建交，成为国际交往史上的一段佳话。60年来，中突关系一直健康稳定发展，双方坚定支持彼此维护独立、主权和领土完整，坚定支持彼此选择的发展道路，用实实在在的行动诠释了两国“伟大的友谊”。60年来，中突务实合作硕果累累，成功实施了一大批惠及民生的优质项目。60年来，双方在国际和地区事务中保持密切沟通协调，携手维护共同利益和国际公平正义。

王毅强调，国际局势变乱交织，百年变局加速演进。我们需要一个什么样的世界？人类应当开辟什么样的未来？这是时代之问、人民之问、历史之问。习近平主席提出携手构建人类命运共同体，明确了各国共同努力的方向，也成为中国外交追求的崇高目标。各国利益交融、命运与共，应当超越社会制度、发展阶段、民族宗教的不同，共同建设好地球村，共同呵护好人类居住的唯一星球。为此，应当推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，坚持国家不分大小、强弱、贫富，都可以发挥自己的应有作用，都享有获得发展和振兴的权利。

阿马尔表示，今年是突中建交60周年，两国各领域合作顺利推进。突中两国都有着悠久历史和灿烂文明，发展突中友好是双方共同的政治意愿，符合两国和两国人民的共同利益。突尼斯国际外交学院是突中深厚友谊的结晶、共建“一带一路”的具体成果，感谢中方的无私帮助和支持。突方将办好学院，打造交流经验、增进了解的重要平台和联结两国及世界的桥梁，为人类社会发展进步作出贡献。

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