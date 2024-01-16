新华社东京1月15日电（记者姜俏梅 郭丹）日本石川县15日公布的最新统计数据显示，能登半岛地震死亡人数升至222人，另有22人下落不明。

据统计，地震重灾区石川县珠洲市和轮岛市分别有99人和88人死亡，该县穴水町、能登町、七尾市、志贺町等地共有35人死亡。当天，石川县在征得遇难者家属同意后公布了首批23名遇难者名单。

日本媒体援引石川县统计数据报道，地震还导致石川县1025人受伤，近两万栋房屋不同程度损毁，约1.7万人寄身于避难所。据报道，尽管地震发生至今已有半个月，但石川县的道路等基础设施修复进展缓慢，目前仍有415人被困，逾5.5万户断水，8000多户停电。

日本首相岸田文雄当天表示，未来政府工作的重点是加快维修道路，尽快恢复自来水等基础设施，以及为灾民提供临时住所。

1月1日，日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。据日本气象厅观测，能登半岛地区地震活动频繁，1日至15日共观测到1400多次有感地震，气象厅提醒民众警惕更多强震的发生。此外，石川县15日晚开始的强降雪将加剧灾区困境。

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