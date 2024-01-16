人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本能登半岛地震死亡人数升至222人

2024年01月16日08:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京1月15日电（记者姜俏梅　郭丹）日本石川县15日公布的最新统计数据显示，能登半岛地震死亡人数升至222人，另有22人下落不明。

　　据统计，地震重灾区石川县珠洲市和轮岛市分别有99人和88人死亡，该县穴水町、能登町、七尾市、志贺町等地共有35人死亡。当天，石川县在征得遇难者家属同意后公布了首批23名遇难者名单。

　　日本媒体援引石川县统计数据报道，地震还导致石川县1025人受伤，近两万栋房屋不同程度损毁，约1.7万人寄身于避难所。据报道，尽管地震发生至今已有半个月，但石川县的道路等基础设施修复进展缓慢，目前仍有415人被困，逾5.5万户断水，8000多户停电。

　　日本首相岸田文雄当天表示，未来政府工作的重点是加快维修道路，尽快恢复自来水等基础设施，以及为灾民提供临时住所。

　　1月1日，日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。据日本气象厅观测，能登半岛地区地震活动频繁，1日至15日共观测到1400多次有感地震，气象厅提醒民众警惕更多强震的发生。此外，石川县15日晚开始的强降雪将加剧灾区困境。

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部