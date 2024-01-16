人民网墨西哥城1月15日电 （记者彭敏）1月14日，全墨西哥华人华侨总会成立大会暨华人华侨龙年春节联欢晚会在墨西哥城举行，驻墨西哥大使张润应邀出席并致辞。旅墨侨胞、墨各界友好人士约千余人参加。

中国驻墨西哥大使张润在全墨西哥华人华侨总会成立大会上致辞。人民网记者 彭敏 摄

张润祝贺总会成立，充分肯定旅墨侨胞传承爱国爱乡、坚决“反独促统”优良传统和为深化中墨民间友好所作贡献；重申驻墨使领馆将继续紧密团结侨胞、服务侨胞；希望旅墨侨胞团结一心、奋发昂扬，将个人事业融入中墨两国现代化进程中，推动两国各领域互利务实合作不断深入发展，以实际行动讲述好中墨关系的故事，传递正能量，增进中墨人民间的相互理解和支持，赓续友好传统，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

墨方来宾重申将继续坚持一个中国原则，高度评价华侨华人的杰出贡献，诚挚欢迎中国企业来墨西哥投资并愿提供良好营商环境。成立大会之后还举行了墨西哥华人华侨春节联欢晚会，传统的舞龙舞狮表演，墨西哥民俗歌舞演出，中华汉服秀……现场气氛喜庆热烈。

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