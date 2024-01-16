新华社突尼斯1月15日电（记者黄灵 王一盛）当地时间1月15日，突尼斯总统赛义德在首都突尼斯市会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

赛义德请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示高度认同习近平主席治国理政理念，高度赞赏中国推进现代化建设取得的伟大成就，高度评价突中关系60年发展和务实合作丰硕成果。突中两国虽然相距遥远，但友谊牢固、人民相亲，感谢中方长期以来的宝贵支持，助力突尼斯实现国家发展、民生改善。突尼斯将继续积极参与共建“一带一路”，借鉴中国成功经验，推进具有突尼斯特色的现代化。突方恪守一个中国原则和联大2758号决议，支持中国在全部国土上行使主权。

王毅转达习近平主席对赛义德总统的亲切问候，表示中突建交60年来，双边关系历经国际风云考验，保持健康稳定发展，最重要的经验就是双方始终相互尊重、平等相待，在此基础上相互信任，开展互利合作。不久前，两国元首互致贺电，为双边关系发展指明方向、作出战略指引。感谢突方在涉及中方核心利益和重大关切问题上的支持，中方同样坚定支持突方维护主权独立和民族尊严，探索符合自身国情的发展道路，独立自主推进国家改革进程。我们愿巩固双方政治互信，深化各领域合作，加快各自发展振兴。

王毅表示，当今世界充满不确定不稳定性，单边主义、强权政治和霸权行径仍在肆行。我们反对将自己的价值观强加于人，反对按照自己的标准改造别国，反对以人权和民主为借口干涉内政，愿同突方加强团结协作，共同落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推进平等有序的世界多极化和惠普包容的经济全球化。

赛义德表示，殖民主义历史不应重演，世界不能重回单极霸权。我们反对搞双重标准，打着民主、人权旗号对别国内部事务指手画脚。习近平主席提出的系列重要全球倡议彰显了中国文明底蕴和世界眼光。突方愿同中国等发展中国家携手努力，维护人类共同价值观，捍卫国际公平正义，构建命运共同体。

双方还就巴以冲突等交换了意见。

同日，王毅同突尼斯外长阿马尔举行会谈。

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