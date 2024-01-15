新华社北京1月15日电（记者邵艺博、成欣）外交部发言人毛宁15日表示，目前已有很多国家和国际组织公开重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。

当日例行记者会上，有记者问：2024年台湾地区两项选举结果揭晓后，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方反对任何形式的“台湾独立”，呼吁所有外部势力不要采取破坏地区稳定和国际安全的挑衅行动。中方对此有何评论？

毛宁表示，中方赞赏俄方表态。事实上，除俄罗斯外，目前已有很多国家和国际组织，包括印度尼西亚、越南、柬埔寨、老挝、孟加拉国、菲律宾、斯里兰卡、尼泊尔、南非、埃及、埃塞俄比亚、津巴布韦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、塞尔维亚、匈牙利、巴布亚新几内亚、古巴、委内瑞拉、上合组织、阿拉伯国家联盟等等，以发表声明、新闻公报、答记者问等方式公开重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。

“这是国际社会的正义之声、和平之声，体现了国际社会坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则的广泛共识，代表了时代潮流和历史大势。我们感谢这些国家对中国正义立场的理解和支持。”她说。

毛宁说，无论台湾岛内局势怎样变化，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不可能是！“我们坚信，国际社会坚持一个中国原则的普遍共识和稳固格局必将更加牢固。中国人民反对‘台独’分裂和外部势力干预、争取国家统一的正义事业必将得到更多理解和支持。”

在就其他相关问题答问时，毛宁表示，两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分。80年前，中、美、英三国发表《开罗宣言》，明确规定“把日本所窃取的中国领土台湾归还中国”。此后，1945年中美英苏联合发表的《波茨坦公告》第八条规定“《开罗宣言》条款必将实施”。日本则接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。

“这一系列具有国际法律效力的文件奠定了台湾是中国不可分割领土的历史与法理根基。尽管海峡两岸尚未统一，但中国的主权和领土从未分割，台湾是中国领土一部分的法律地位和事实也从未改变。这就是台海问题的真正现状。中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。”毛宁说。

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