新华社北京1月15日电 题：站在历史正确一边的抉择

新华社记者李蓉

1月15日，瑙鲁政府发表声明，宣布承认一个中国原则，与台湾当局断绝所谓“外交关系”，愿同中国复交。中方对瑙鲁政府的决定表示赞赏和欢迎。

近年来，越来越多国家选择站在历史正确的一边，目前与台湾保持所谓“外交关系”的国家已所剩无几。

青山遮不住，毕竟东流去。什么是历史大势，一目了然。瑙鲁宣布与台“断交”时表示，按照联合国2758号决议，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。第26届联大通过的这一决议早已从根本上解决了谁在联合国代表中国的问题。国际社会在此问题上的立场清晰无误、一以贯之，一个中国原则早已成为国际社会普遍共识，是国际关系的基本准则。在此基础上，中国已同全世界182个国家建立外交关系。

瑙鲁选择站在历史正确一边，发出清晰的声音——支持一个中国原则。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，受到国际社会广泛赞誉。在与太平洋岛国交往过程中，中国与地区各国平等相待、互利共赢的做法，在该地区深受欢迎。瑙鲁政府的决定水到渠成，顺应历史大势，符合其根本利益，

连日来，很多国家和国际组织公开重申坚持一个中国原则、反对任何形式的“台独”、支持中国统一大业，这是国际社会发出的和平之声、正义之声。

瑙鲁政府的决定再次充分说明，一个中国原则是人心所向，大势所趋。中瑙两国将在此基础上开启两国关系新篇章。

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