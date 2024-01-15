人民网首尔1月15日电 （周玉波）为打造航天经济强国，韩国即将成立自己的全面宇宙航空管理机构，即韩国宇宙航空管理局（KASA），这标志着该国在太空探索和航空航天发展方面迈出了重要一步。这一举措或对全球航空航天领域的科技创新和合作产生重要影响。

背景和发展计划

KASA的成立灵感来自美国国家航空航天局（NASA），由韩国总统尹锡悦推动，旨在创建一个集中权力机构，整合以前分散在不同部门和机构的各种太空项目。

韩国国会于1月9日通过了一项特别法案，以创建这一独立的航空航天机构，这一决定在经过九个月的政治讨论和审议后作出。

据悉，KASA将设在韩国科学技术信息通信部下，但其监管机构——国家太空委员会将直接隶属于总统，从而增强其地位和功能。

KASA预计将于今年五月启动，总部设在庆尚南道泗川市。该机构的组织结构将包括局长、次长和各部门负责人，成员主要由国内外专家和以项目为导向的临时借调公职人员等300余人组成。其业务范围涵盖跨部门政策制定、科研、产业发展、军地合作、人才培养和航空航天领域的国际合作等方面。

未来工作方向

KASA将负责领导国家的太空项目，并进行航空航天研究。这其中包括一些雄心勃勃的项目，如2032年登陆月球、2045年探测火星。

该机构计划促进2000多家与太空相关的公司的发展，并创造约50万个新的就业机会，对国家经济做出重大贡献。

它还将整合现有机构，如韩国航空宇宙研究院（KARI）和韩国天文和太空科学研究院（KASI），旨在简化研究和发展工作，避免重复。

在国际合作方面，KASA成立后，将马上与美国国家航空航天局（NASA）、日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）等先进国家的太空研究机构合作，并计划与阿联酋等新兴国家开展经济合作项目。

国内外反应和观点

国际社会将这一发展视为韩国加强其在全球航空航天工业中地位的重要一步。据预测，这一举动或将为太空探索和合作的突破性进展铺平道路。外媒普遍预期，韩国凭借其新的太空机构将能够更积极地参与国际太空探索努力和合作，并将对其技术发展、国际地位和区域合作产生重大影响。

韩国中央日报等媒体发文称，这个机构是韩国“新太空时代”的开始，它代表着韩国在全球太空竞赛中迈出了重要一步。韩国政府希望通过这个新机构，打破部门之间的集团利己主义，创造一个有利于成长的生态系统。同时，促进研究所和大学的技术向私营企业转移，解放相关规制的束缚，从而实现飞跃式发展。

挑战和考虑因素

KASA面临的主要挑战和困难包括技术和经验的积累、资金和资源投入、国际合作和竞争、法律和政策框架、安全和可持续性问题、地缘政治因素等等。

有专家指出，虽然韩国在航天领域已有一定的基础，但与长期从事太空探索的国家相比，它在某些关键技术领域（如火箭发射、深空探测等）仍需进一步发展和积累经验；太空探索是一个资金密集型领域。韩国需要确保持续和充足的资金支持，以发展先进的太空技术和支持宇航任务。此外，在全球太空竞赛日益激烈的背景下，韩国需要在国际舞台上建立合作关系，同时也面临着与其他航天大国的竞争压力。

与此同时，太空探索活动需要考虑到安全性和长期可持续性，包括避免太空碎片增加和确保太空活动的环境友好性。另有专家指出，考虑到周边邻国的复杂关系，韩国的太空计划或将受到地缘政治因素的影响。

(责编：于洋、张悦)