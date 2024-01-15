绿色债券上市仪式现场。人民网实习生 滕婧含摄

人民网迪拜1月15日电 （任皓宇、实习生滕婧含）中国建设银行迪拜国际金融中心分行绿色债券上市仪式近日在纳斯达克迪拜交易所举行。

本次发行的绿色债券以应对气候变化为主题，规模共6亿美元，将遴选清洁交通等具有显著温室气体减排效应的资产，符合国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》相关标准，是世界范围内应对全球气候变化的重要举措。

中国驻迪拜总领事李旭航高度评价中资金融机构在践行绿色发展理念方面取得的突出成绩，希望中国建设银行迪拜国际金融中心分行继续助力区域传统能源转型，实现绿色可持续发展并取得良好社会效益和经济效益，为阿联酋、中东地区乃至全球绿色低碳发展贡献中国智慧与中国力量。

纳斯达克迪拜交易所首席执行官哈米德·阿里表示，这将进一步强化双方良好的长期合作关系，同时反映了中东地区对绿色融资工具需求的不断增长，期待未来涌现更多的创新金融方案。

中国建设银行迪拜国际金融中心分行总经理袁盛瑞表示，分行将以此次绿色债券发行为契机，深入践行新发展理念，积极参与海湾地区绿色产业发展，促进当地经济高质量发展。以资本市场为纽带发力绿色投融资业务，讲好中国故事，传播建行声音，推动中阿在气候变化、新能源转型等绿色可持续发展领域合作迈向更高水平。

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