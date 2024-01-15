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英国上半年将派2万人参加北约大规模军演

2024年01月15日18:26 | 来源：新华网
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新华社北京1月15日电 英国国防部网站15日说，英国今年上半年将向北大西洋公约组织派出2万名军事人员、军舰和战斗机，参加北约在欧洲举行的大规模军事演习。

这是2020年2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的资料照片。新华社记者张铖摄

这是2020年2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的资料照片。新华社记者张铖摄

今年是北约成立75周年。北约计划今年上半年在欧洲多地协同举行“坚定捍卫者24”军演。

据英国国防部网站消息，为参与这次演习，英国将于2月至6月在东欧部署1.6万名陆军官兵，出动8艘军舰和超过2000名海军，一个航母打击群将前往北大西洋、挪威海、波罗的海一带，超过400名海军陆战队员将在北极圈参与高纬度登陆演习。

英国国防大臣格兰特·沙普斯定于15日晚些时候正式宣布这一消息。

据德国《法兰克福汇报》网站此前报道，“坚定捍卫者24”规模远大于往常的春季演习，预计将有4万名陆军官兵、50余艘军舰和数个战斗机中队参加。在此次演习中，官兵将根据真实场景测试北约确定的防御计划。

北约大规模军事演习“坚定捍卫者”每3年举行一次。上一次演习是2021年，其规模受新冠疫情影响大幅缩减。

俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科曾批评说，“坚定捍卫者24”是“挑衅性演习，明显带有侵略性，是秀武力，企图施加军事政治压力”。（郭倩）

(责编：于洋、张悦)

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