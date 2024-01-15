新华社日内瓦1月14日电（记者聂晓阳）世界经济论坛2024年年会开幕前夕，海拔1560米的瑞士达沃斯小镇上的达沃斯湖绿波荡漾。往年这个季节，达沃斯湖早已冰封水面，而今水汽氤氲的湖面在雪山的映衬下散发着不一样的气氛。

受全球变暖影响，素有冰雪王国之称的瑞士在过去几年里面临少雪甚至无雪的“苦恼”，一些海拔较低的传统滑雪胜地甚至不得不推迟开放或者用人工造雪方式勉强维持经营。世界经济论坛高级分析员凯特·怀廷说，气候挑战的紧迫性不需要提醒，因为2023年是人类历史有记录以来最热一年，预计2024年将因厄尔尼诺现象会“更加温暖”。

“论坛鼓励嘉宾重新思考安全的本质，这不仅是要建立人与人之间团结的纽带，还要在人类与生态系统之间、人类与气候之间，以及人类与地球的生命网络之间建立团结的纽带，”她说。

信任的缺失是当今世界面临的一大挑战。

联合国前常务副秘书长马洛赫·布朗在近日为达沃斯论坛年会撰写的文章中表示，在美国，对主要国家机构的信任度处于或者接近历史最低点，在欧盟及世界多地也观察到了类似情况。

他援引全球知名公关咨询公司爱德曼发布的《爱德曼信任晴雨表》等报告指出，尽管存在国家间差异，全球范围内，“因经济焦虑、虚假信息、阶层分化和领导失能而引发的对社会机构缺乏信心”的情况比比皆是，当今世界“充满强烈不信任感”。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布近日表示，面对分裂的世界和不断加剧的社会分化，“我们需要的不仅是危机管理，还要寻找当前问题的根源，共同建设更有希望的未来，重建对未来的信任”。

世界经济论坛2024年年会将于1月15日至19日举行，主题正是“重建信任”。

世界经济论坛全球未来理事会自然与安全未来议题组成员安德鲁·佐利说，人类不能用导弹应对气候变化挑战，也无法用武力解决沙尘暴。人类的未来取决于今天能在多大程度上重建信任、强化合作，这也是各方对本届年会的最大期待。

世界经济论坛本月发布的《2024年全球风险报告》显示，人类面临的最大短期风险是“错误和虚假信息”问题，而最严重的长期问题则是“极端天气和地球系统的关键变化”。报告警告，各国在紧迫的全球问题上合作不足，可能导致多重危机的长期恶化。论坛发布的《全球合作晴雨表》则显示，在2012年至2020年，全球合作呈上升态势，但从2020年到2022年，全球合作指数开始掉头向下。

参与《全球合作晴雨表》发布的麦肯锡公司全球管理合伙人鲍勃·斯特恩费尔斯表示，“我们已经使用过太多具有分裂性的词汇，比如‘脱钩’，但只有合作才能重新点燃解决问题的动力。让我们把合作这个词带入达沃斯讨论中”。

瑞士再保险公司首席执行官克里斯蒂安·穆门塔勒说，所有去达沃斯的人都应该问自己一个问题：在一个日益碎片化的世界中，我们应该如何加强全球合作应对面临的最大挑战？他在为本次年会撰写的文章中指出：历史已经表明，合作是解决最困难问题的最好答案。

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