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全巴基斯坦中国留学生会在伊斯兰堡举行集体毕业典礼 

2024年01月15日15:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡1月15日电 （记者程是颉）1月14日，全巴基斯坦中国留学生会在伊斯兰堡举行集体毕业典礼。优秀毕业生代表、毕业生家属以及各级留学生同学齐聚一堂，巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德，巴基斯坦国立科技大学中国学教授泽米尔·阿万，巴基斯坦国际伊斯兰大学阿拉伯语系主任法扎卢拉等参加典礼，为毕业生拨穗。

与会嘉宾为优秀毕业生代表拨穗、颁奖。人民网记者 程是颉摄

与会嘉宾为优秀毕业生代表拨穗、颁奖。人民网记者 程是颉摄

穆沙希德表示，自己在上世纪70年代就前往中国游历，自己的孩子也曾在中国留学。从自身的经历中深切感受到，青年人的学习生活经历对未来人生历程的重要影响和改变。中国留学生是中巴两国友好交往的见证者和传承者，祝贺毕业生们的学习生活取得圆满结束，也期待他们在未来继续为中巴两国友好往来作出贡献。

留学生代表马天虎说，作为中国留学生，在巴基斯坦留学的经历让他深深感受到当地民众的热情和真诚，这里将永远是他心目中的第二家乡。期待在毕业后能够成为中巴经贸文化交流的桥梁，在相关岗位上为两国关系发展作出自己的贡献。

典礼期间，全巴华侨华人协会代表，在巴中资企业代表等也向毕业生们表示祝贺，并为他们推介在巴工作的职位招聘机会。

(责编：曹欣悦、常红)

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