人民网开罗1月14日电 （记者黄培昭）1月14日，埃及新首都CBD项目举行办公楼验收启动仪式，项目C03、C04、C11三栋办公楼正式启动验收。埃及总理马德布利、埃及住房部部长埃萨姆·加扎尔出席活动并视察项目。中国驻埃及大使馆经商参处赵刘庆公参，中建集团副总经理李永明，DAR监理公司CBD项目总监Banna出席活动。

马德布利发表讲话。主办方供图

马德布利总理表达了对项目进展的高度关切，对中国建筑在CBD项目建设过程中坚守与贡献的中埃两国员工表示感谢。马德布利总理指出，CBD项目是中埃友谊的标志，在项目建设过程中，中建引进并推广了先进的管理模式和建造技术，带动了当地工人就业，推动了埃及建筑产业发展。他指出，新首都的成功实施将极大缓解开罗的人口及交通压力，CBD项目作为新行政首都的金融和商务中心，建成后将吸引国际投资，带动埃及经济发展。希望中埃各方要再接再厉、相互配合，实现高质量竣工交付的目标，助力埃及“2030愿景”实现。

埃萨姆·加扎尔发表讲话。主办方供图

埃萨姆·加扎尔部长介绍了埃及新行政首都整体建设情况。他表示，埃及住房部与中建保持了良好的信任和合作， CBD项目和阿拉曼新城项目都是双方合作建设的经典工程。他指出，在全体员工的不懈努力下，CBD项目实现了一个又一个节点目标，办公楼启动验收是项目又一重要的里程碑，标志着项目朝着竣工又更近一步。希望CBD项目全体员工，再接再厉，按期实现竣工交付的目标。

李永明发表讲话。主办方供图

李永明对到场嘉宾表示欢迎，向埃及住房部和中国驻埃及大使馆长期以来的帮助和指导表示感谢。他强调，中国建筑始终高度重视CBD项目履约，协调各方全力推进项目建设。五年多来，在中埃合作伙伴的大力支持下，全体员工戮力同心，推动项目朝着国际一流精品工程的目标不断迈进。相信在中埃全体员工的携手努力下，项目一定能够建设成为埃及新的标杆。

Banna发表讲话。主办方供图

Banna代表DAR监理公司介绍了办公楼项目建设情况，肯定了CBD项目的施工质量和进度。他指出，在2024年伊始，项目迎来了能源中心一次性供冷成功等重要节点。DAR监理公司愿意与中建一起努力、克服困难，保证工程质量、安全和进度符合业主要求，打造精品工程，实现完美履约。

在李永明的陪同下，马德布利总理视察了CBD项目现场，深入本次启动验收的C11楼。马德布利总理对项目的施工质量和进度表示肯定，对CBD项目竣工交付充满期待，表示将全力支持项目推进，希望相关各方共同努力，保障项目高质量履约。

李永明同埃及住房部副部长会谈交流。主办方供图

李永明同埃及赵刘庆公参会谈交流。主办方供图

本次仪式CBD项目C03、C04、C11三栋办公楼启动验收，标志着项目办公楼各标段分批次进入验收阶段，为CBD项目的顺利交付奠定了基础。埃及住房部代表、NUCA业主代表、DAR监理代表，中建埃及分公司、CBD项目各部门、各参建单位代表等，共约100余人参加上述活动。埃及金字塔报、共和国报、埃及国家电视台、尼罗河电视台、今日消息报、AL-HAYAH TV以及等20多家中埃主流媒体记者采访报道了活动盛况。

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