人民网安卡拉1月14日电 （记者沈钧）当地时间1月13日，为迎接传统中国春节，土耳其中东技术大学孔子学院和中国驻土耳其大使馆在安卡拉联合举办“欢乐春节”首场活动。活动包括展示中华传统文化、写中国书法、茶艺表演、学做中华美食饺子等，来自中东技术大学、安卡拉大学和安卡拉哈兹巴伊拉姆大学的80多名学生参加活动。

活动现场合影。中东技术大学孔院供图

孔子学院现场讲解传统乐器、红包、青铜器、熊猫、中国结等中国文化元素，向学生介绍中国传统节日春节丰富多彩的文化习俗。在现场文化体验活动中，中国书法家马海山教学生如何使用毛笔写春联，让学生感受中国书法魅力并动手体验贴春联这一春节民俗；孔子学院的志愿者们搭建起茶艺小课堂、饺子小厨房，学生能亲身体验泡功夫茶，参与从和面、擀面到包饺子、煮饺子的全部制作环节。中国饺子与土耳其饺子的制作过程可谓异曲同工，因此学生们对中国饺子尤为好奇，在品尝手工饺子美味的同时比较中土两国饺子的异同，激发了土耳其学生对中国文化的兴趣。活动现场沉浸在浓浓的春节节日气氛中，进一步加深了土耳其学生对中文和中国文化的了解。

学生体验书法。中东技术大学孔院供图

茶艺表演体验。中东技术大学孔院供图

饺子工作坊现场。中东技术大学孔院供图

本次文化活动得到中国驻土耳其大使馆大力支持，文化参赞周美芬一行五人出席本次活动，并为本次活动提供奖品和中国文化用品。活动让更多安卡拉各大学的中文学习爱好者了解中国传统春节文化，走进孔子学院，推高中文课程的选修热度，促进中土青年语言文化的相互交流。

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