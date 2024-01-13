国际问题观察员 邢宇

“入山问樵，入水问渔”，这是中国老幼妇孺皆知的道理，体现了尊重、敬畏自然和人类社会历史规律的大智慧。如果入山所问非樵，入水所询非渔，无异于招引、纵容甚至催生“黑天鹅”“灰犀牛”事件。

自从特朗普政府以来，在美国反华势力轮番比拼谁对华“更强硬”的蛮横强力裹挟下，美国政府对华战略陷入“盲人瞎马”困境，在不断任性盲目“试错”“碰瓷”“越线”中折腾冲闯，采取“脱钩断链”“小院高墙”“去风险”等等恶招阴招损招对华打压遏制，挑动阵营对抗和地区对立，在地区和国际上卷起空前浊浪逆流。中美关系这艘巨轮一度面临失速甚至被推向“新冷战”漩涡的危险。

针对美方冲撞中方红线底线、严重损害中方核心利益的恶劣行径，中方毫不妥协，坚决斗争。在中方精准有力反击下，桩桩针对中国的“黑天鹅”、“灰犀牛”事件被妥善化解，并转化成致命的“回旋镖”，剥掉了美西方反华势力“民主”“人权”“价值观”的虚伪面具，使美西方尝到了“搬起石头砸自己的脚”的切肤之痛。美政府在大选年面临经济失血、民生失和、政治失信之虞，不得不“端正态度”，重新审视和调整对华姿态。

在中美元首旧金山会晤中，习近平主席目光如炬，以穿透波谲云诡的历史智慧告诉美方：“中国没有超越或者取代美国的规划，美国也不要有打压遏制中国的打算”。习近平主席引领双方达成关于中美关系指导原则的“七条共识”，以“三项原则”指明中美正确相处之道，以“五个共同”为中美关系稳定发展浇筑起“五根支柱”，及时校准并牢牢把握住中美关系这艘巨轮的航向之舵，为中美关系和国际形势注入稳定性和确定性。“旧金山愿景”照亮了中美关系前景。中美关系有望止跌企稳，全世界随之松了一口气。

中美旧金山元首会晤吹来的和风犹在，在中方守信重诺，积极落实旧金山会晤丰硕成果之际，美国政府却仍不改当面一套背后一套的毛病，在落实双方共识和美方承诺上三心二意，在涉华核心利益问题上继续冲撞中方“红线”，继续限制中国获取半导体和尖端技术，并以涉嫌支持俄罗斯对乌克兰特别军事行动、涉疆问题等为由，接连对更多中国企业及人员实施制裁。

在“对华强硬”仍是美国社会“政治正确”、两党恶斗更趋白热化、众议院正式授权对拜登总统启动弹劾调查的情况下，特别是在美国即将进入2024年大选季的背景下，期待拜登政府能在中美关系上有更大作为恐不现实。拜登政府在对华关系上言必谈竞争，保持对华打压遏制战略的态势不会变。同时，经过了过去6年特别是拜登政府以来中美两国广泛、深刻、艰苦的博弈较量，拜登政府认识到对华盲目无脑打压、任意冲撞中方红线底线是绝路，反复重申“四不一无意”，再三公开强调不希望与中国“脱钩”，愿意与中方保持深入广泛的协商沟通，有利于双方持续凝聚共识，为中美关系的稳定和改善进行有益的积累。美国社会各界期待中美关系“稳”与“和”的民意也在上升。

诚然，要推动美方在中美到底是伙伴还是对手、是互利合作还是对立对抗问题上作出正确历史选择，与中方相向而行，共同推动两国关系朝着健康、稳定、可持续的方向发展，仍需要作出长期艰苦的努力。不能排除中美关系再度遭遇凶险逆流的可能性，必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。

中美合则两利，斗则俱伤。中美合作不仅是现实的需要，更是历史的选择和世界人民的期待。中方有坚定的决心，足够的恒心、耐心、韧性，以旧金山会晤为中美关系新的起点，以相互尊重、和平共处、合作共赢为中美共同努力的方向，扎实落实两国元首在政治外交、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成的20多项重要成果，不断加强高层交往以及各领域的合作，推动美方以开放包容的心态看待各国发展，超越零和博弈，与中国一道找到正确相处之道，造福两国，惠及世界。

历史大势、国际潮流和中美关系的现实需要呼唤美国政界、战略界诞生具有非凡战略眼光、政治勇气和外交智慧的政治家、战略家，与中方共同开辟中美两国以及全世界更加美好的未来！

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！

(责编：曹欣悦、刘洁妍)