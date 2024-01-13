人民网登巴萨1月12日电 （记者李培松）1月12日上午，中国信阳师范大学和印度尼西亚伽内什师范大学共建的巴陵康孔子学院揭牌仪式在伽内什师范大学举办。巴陵康孔子学院是中印尼高校共建的第9所孔子学院。

李俊和瓦彦与各位嘉宾一道为巴陵康孔子学院揭牌。人民网记者 李培松摄

信阳师范大学校长李俊在致辞中表示，近年来“一带一路”共建国家“中文热”持续升温。遍布印度尼西亚的孔子学院、孔子课堂顺应民众需求，通过丰富多彩的教学和文化活动，架起了双方民众心灵沟通的桥梁，成为印尼人民认识中国、读懂中国的重要平台。巴陵康孔子学院的建立，必将有力推进印尼中文教学多层次、全方位的发展，促进两国在经济、教育、文化领域的交流与合作，增进两国人民之间的了解和友谊。

中国驻登巴萨总领事馆副总领事郑敏应邀出席仪式并发表讲话，他说：“印尼与中国山水相邻，历史相近，人文相通，也是我共建‘一带一路’重要合作伙伴。巴陵康孔子学院是巴厘省第二所孔子学院，也是巴厘省北部第一所孔子学院，既能满足当地民众学习中文语言文化的需要，也有利于促进中印尼的文化交流，拉近两国民众心与心的距离。”

中国国际中文教育基金会副理事长赵灵山通过视频对巴陵康孔子学院揭牌表示祝贺：“随着中印尼全面战略伙伴关系的深入发展，双方对精通对方国家语言人才的需求日益增长。据统计，印尼在华留学生已超过1.5万人，学习中文逐渐受到当地民众的欢迎。巴陵康孔子学院的成立，是中印尼教育交流合作的新成果，也是中印尼深化全方位战略合作的体现。”

伽内什师范大学校长瓦彦在致辞中指出：“巴陵康孔子学院的建立是我们与信阳师范大学、中国国际教育基金会和中国驻登巴萨总领事馆多年努力和合作的结果，是中国和巴厘省之间密切关系的象征，我们对与中方的合作感到兴奋。”

仪式最后，李俊和瓦彦与各位嘉宾一道为巴陵康孔子学院揭牌并鸣锣。

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