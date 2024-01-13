新华社罗安达1月12日电（记者吕诚成）中国援建的安哥拉职业技能培训中心项目12日在安哥拉中部万博省万博市举行启用仪式，安哥拉总统洛伦索出席仪式并为项目剪彩。

安哥拉公共管理、就业和社会保障部长特雷莎·迪亚斯在仪式上致辞说，职业技能培训中心的启用将有助于促进安哥拉工业发展，填补安哥拉在高端技术领域的空白，并为安哥拉发展制造业、矿业、农业及通信等产业创造条件。

中国驻安哥拉大使馆临时代办陈凤在致辞中说，中国政府历来高度重视非洲的能力建设。去年，中国在中非领导人对话会上提出包括中非人才培养合作计划等助力非洲现代化事业的三项举措，安哥拉职业技能培训中心项目的落成将帮助更多安哥拉青年实现理想，为安哥拉自主和可持续发展提供更加强有力的人才支撑。

安哥拉就业和社会保障国务秘书佩德罗·菲利佩在接受记者采访时说，中国已成为安哥拉最重要合作伙伴，双方在职业培训和促进就业方面也展开有效和可靠的合作。目前，安哥拉与多家中国企业建立了合作项目，为安哥拉青年提供实习、培训机会。

该培训中心校长热拉尔多·潘巴桑若介绍说，培训中心是安哥拉第三座综合技能培训中心，中心第一阶段计划每年为2400人提供培训，第一批学员将于本月15日开课。

安哥拉职业技能培训中心项目由中鼎国际工程有限责任公司承建、中国航空规划设计研究总院负责设计与项目管理。项目建筑面积超过6500平方米，占地面积超过2万平方米，设有机器人、机械加工、计算机、测量和汽修等30个实验室及6个车间。项目于2021年6月24日开工，2023年10月31日竣工。中安双方于本月11日签署了项目的交接证书。

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