新华社北京1月12日电 热点问答｜如何看待全球升温趋势持续

新华社记者

世界气象组织12日正式确认2023年为有记录以来最热一年，并称自20世纪80年代以来，每个十年的气温都高于前一个十年。面对全球升温趋势持续，应如何看待并应对？

2023年为何最热

世界气象组织用于监测全球气温的6个主要国际数据集显示，2023年全球平均气温比工业化前（1850-1900年）水平高1.45摄氏度，上下浮动约0.12摄氏度。根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。

此外，数据集还显示，去年6月至12月，全球气温每月都创下新纪录，且7月和8月是有记录以来最热的两个月。

另据世界气象组织去年11月底发布的暂定版《2023全球气候状况报告》，2023年打破了多项气候纪录：温室气体水平创历史新高，大气中的二氧化碳水平已比工业化前时代高出50%；海平面上升创历史新高，而且还在加速上升；海洋表面温度达到历史新高，南极洲的海冰范围降至历史新低。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，2023年的厄尔尼诺现象助推全球气温升高。由于厄尔尼诺现象通常在高峰过后才对全球气温产生最大影响，因此2024年可能比2023年更热。长期来看，气候变化正在加速演进，而这无疑是人类活动造成的。

气候变化影响几何

世界气象组织表示，2023年，全球范围内记录了极端高温、强降水、洪水和迅速增强的热带气旋等大量极端气候事件。

“气候危机正在加剧不平等危机。它影响到可持续发展的方方面面，削弱了旨在解决贫困、饥饿、健康问题、人们流离失所和环境退化等问题的努力。”绍洛说。

据世界气象组织官网介绍，人类活动引起的气候变化已导致大气、海洋、冰冻圈和生物圈发生了广泛而迅速的变化，对全球每个区域的极端天气和气候都产生了影响，对自然和人类造成了广泛的不利影响和相关的损失和损害。例如，冰川不断变化的状态造成了海平面的显著上升。

此外，气候和非气候风险越来越多地相互作用，可造成更加复杂和难以管理的风险。例如，燃烧化石燃料造成的空气污染加剧了热浪和干旱等自然灾害对人类健康的影响。

应该如何应对

“气候变化是人类面临的最大挑战。它影响着我们所有人，尤其是最脆弱的群体。”绍洛说，人类不能再等待了，必须加快行动大幅减少温室气体排放，并加快向可再生能源过渡。

世界气象组织前秘书长彼得里·塔拉斯曾在接受新华社记者采访时指出，世界上没有一个地区可以免受极端天气事件和自然灾害的负面影响，各国应尽快行动起来应对全球气候变化。他说，有很多技术手段可以应对气候变化，比如减少化石燃料的使用，更多使用电动汽车和生物燃料汽车，“关键是我们现在必须开始行动”。

联合国秘书长古特雷斯在一份声明中也指出：“人类的行为正在灼烧地球。如果我们现在不采取行动，等待我们的将是灾难性的未来。我们必须以开创性的行动应对破纪录的气温增幅。”（参与记者：冯玉婧、曾焱）

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