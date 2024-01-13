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佛得角获国家消除疟疾认证

2024年01月13日09:45 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月12日电（记者曾焱）世界卫生组织12日发布新闻公报说，佛得角获得该机构的国家消除疟疾认证，这标志着全球卫生领域的一项重大成就。

　　公报说，非洲大陆疟疾负担最重，2021年，其疟疾病例数约占全球总数的95%，相关死亡人数占全球的96%。佛得角是世卫组织非洲区域第三个获得消除疟疾认证的国家。毛里求斯和阿尔及利亚分别于1973年和2019年获得此认证。

　　公报说，消除疟疾认证将推动佛得角在许多方面取得积极进展，为消除疟疾设立的体系加强了当地卫生系统，也将有助于防治登革热等其他蚊媒疾病。

　　公报还指出，来自非疟疾流行地区的游客现在可以安全前往佛得角群岛，而不必担心在当地感染疟疾和防治措施可能带来的不便。这将会吸引更多游客，进而促进当地社会经济活动。

　　消除疟疾认证是世卫组织对一个国家无疟疾状态的正式认定。当一个国家以严格、可信的证据表明，其本土疟疾传播链至少连续中断3年，且该国证明有能力防止疟疾的再次传播，便可获得消除疟疾认证。

　　疟疾是一种由寄生虫引起的威胁生命的疾病，通过受感染的雌性按蚊叮咬传播给人类。据世卫组织介绍，共有5种疟原虫会导致人类疟疾，其中恶性疟原虫和间日疟原虫危害最大。疟疾可防可治，但如果治疗不及时，可能致命。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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