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卫星视界丨日本震后：海岸线大变样

2024年01月13日09:44 | 来源：新华社
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2024年1月1日，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，地震导致该地区地壳大幅变动。据日本《读卖新闻》报道，能登半岛地震后，日本国土交通省下属国土地理院研究人员分析卫星观测数据，发现从珠洲市经轮岛市至志贺町的沿岸海底隆起露出水面，总长度大约85公里。其中，轮岛市皆月湾一带海底隆起大约4米，海岸线向海中推进大约200米。

↑这张拼版照片显示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本轮岛市部分海岸线的卫星影像。

↑这张拼版照片显示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本轮岛市部分海岸线的卫星影像。

↑这张拼版照片显示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本轮岛市部分海岸线及市区的卫星影像。

↑这张拼版照片显示的是2023年8月1日（左）和2024年1月5日日本轮岛市部分海岸线及市区的卫星影像。

地震导致大量建筑物倒塌、毁损，公路开裂。日本首相岸田1月11日晚间召开记者会表示，当前恢复灾区基础设施或住宅需要很长时间，政府正在讨论让更多灾民先转移到更安全的临时住所，进行“二次避难”。

↑这是1月2日在日本石川县羽咋郡拍摄的震后道路损坏画面。

↑这是1月2日在日本石川县羽咋郡拍摄的震后道路损坏画面。

↑这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的震后救援画面。

↑这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的震后救援画面。

↑这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的震后景象。

↑这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的震后景象。

由于多条道路在地震中塌方，给援助物资运输带来挑战。同时，灾区通信不畅，也严重影响了灾情掌握和救援展开。根据日本石川县1月12日上午公布的最新统计数据，能登半岛7.6级地震在该县造成的死亡人数上升至215人。

↑1月3日，在日本石川县轮岛市，市民在一家超市外排队等待采购生活物资。饮用水、方便面及方便米饭等物资限量购买。

↑1月3日，在日本石川县轮岛市，市民在一家超市外排队等待采购生活物资。饮用水、方便面及方便米饭等物资限量购买。

↑这是1月2日在日本石川县羽咋郡一家大型超市拍摄的食品货架。超市部分物资发生短缺。

↑这是1月2日在日本石川县羽咋郡一家大型超市拍摄的食品货架。超市部分物资发生短缺。

↑这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的一处避难所。

↑这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的一处避难所。

目前，石川县还有38人下落不明，约2500人处于孤立无援状态，超过2.4万人寄身于避难所。据日本经济机构初步测算，地震造成的直接经济损失将超过8000亿日元（约合395亿元人民币）。

监制：王建华 钟昊熹

策划：武巍 程瑛 张加扬

统筹：高巍

遥感数据与技术支持：曾迎迎 冯春

编辑：章磊 龚兵 许睿 高巍 韩晔张笑宇

摄影：张笑宇

新华社摄影部 媒体融合生产技术与系统国家重点实验室 联合出品

卫星遥感数据支持：长光卫星技术股份有限公司

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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