新华社海牙1月12日电（记者王湘江）联合国国际法院11日至12日就南非指控以色列在加沙地带实施种族灭绝的诉讼举行听证会，先后听取双方代表围绕这一指控所做的案情陈诉。

听证会在联合国国际法院所在地荷兰海牙和平宫举行。11日，南非代表在两个多小时的案情陈述中，通过援引联合国等国际机构相关报告和数据以及播放视频证据等方式，指控以色列在加沙地带对巴勒斯坦人实施“蓄意”和“系统性”种族灭绝行为。

南非代表指出，巴勒斯坦人目前仍处于极端危险境地，为保护他们根据联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》享有的权利免遭“进一步、严重和无法弥补的损害”，并确保以色列遵守该公约规定的义务，联合国国际法院应按照《国际法院规约》相关条款紧急发布“临时措施”，命令以色列立即停止在加沙地带的军事行动及其一切危害加沙地带巴勒斯坦人的行为。

南非司法部长罗纳德·拉莫拉在陈述中指出，巴勒斯坦人遭受的“系统性压迫和暴力”已持续76年。南非律师阿迪拉·哈西姆说，自去年10月7日以来，以色列对加沙地带进行了堪称“现代战争史上最猛烈的常规轰炸行动”，两万多名巴勒斯坦人丧生，其中至少70%是妇女和儿童。

以色列代表在12日的案情陈述中，强调以色列对加沙地带的军事行动是自卫行为，否认南非代表提出的种族灭绝指控，同时拒绝国际法院在这一问题上具有管辖权。

另据来自耶路撒冷的消息，以色列总理内塔尼亚胡11日晚间发表视频讲话，抨击南非在联合国国际法院对以色列提出种族灭绝指控。内塔尼亚胡强调，以色列将继续“行使自卫权”并继续战斗，直到实现完全胜利。

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，联合国国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，该判决具有约束力且不得上诉。（参与记者：张天朗、吕迎旭）

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