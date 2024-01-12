海信在此次展会上推出ULED X系列电视110UX，是全球首台4万+分区MiniLED电视，斩获2024年美国消费电子展创新奖。人民网记者 李志伟摄

人民网拉斯维加斯1月12日电 （记者李志伟）1月9日至12日，2024年美国消费电子展在内华达州拉斯维加斯举行。今年有1100多家中国企业参展，占据本次参展商的1/4，较去年大幅增长。在展会上，中国企业的身影随处可见。联想、海信、TCL、小鹏汇天等中国企业携创新技术亮相，斩获多个奖项，展示了强大的创新能力。

海信在此次展会上推出ULED X系列电视110UX，是全球首台4万+分区MiniLED电视，让液晶显示色域进一步取得突破。在会场中心的海信展台，110UX电视吸引人们驻足观看，极致的画质让细节毫发毕现。海信110UX获得了2024年美国消费电子展创新奖。同时，海信展示激光显示技术新品，技术形态越来越多元，场景越来越丰富。海信国际营销公司副总裁戴维·戈尔德表示，海信致力于“将显示技术融入生活，让世界更加紧密联系在一起，提供超越屏幕的体验，并成为生活的一部分”。

联想集团携40多款基于人工智能的全新设备与解决方案亮相。其中，10多款人工智能个人电脑（AI PC）成为焦点。记者看到，这些笔记本电脑配备了生成式AI软件，无需输入复杂的提示、代码或设置，用户只需输入任何预想的文字内容，系统即可快速生成相应的视觉图像。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，人工智能飞速发展，个人电脑成为首当其冲受影响的产业。随着大语言模型和生成式技术发展，电脑将成为更强的生产力工具。他说，“不但是企业，每个人也都更多地感受到AI的存在，更能够解放生产力，提高效率”。

在会展上，一辆来自中国的陆空一体式飞行汽车成为明星产品，当这辆汽车展示飞行模式的时候，人们将展台团团围住，纷纷拿出手机拍照。小鹏汇天展出的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内。通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降，飞越拥堵、障碍、河流等，满足人们短距离低空出行的需求。

此次展会上，中国企业的科技创新产品引人关注，背景是中国创新能力较快提升。去年11月，中国科学技术发展战略研究院发布报告显示，中国创新能力综合排名上升至世界第10位，进一步向创新型国家前列迈进。去年9月，世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数》显示，中国排名第12位，其中6个指标排名世界第一。世界知识产权组织总干事邓鸿森此前表示，中国企业变得越来越有创新力、越来越有进取心。

小鹏汇天副总裁仇明全表示，很自豪能在美国消费电子展展示中国的智能汽车、中国制造、中国科技创新的力量，“每次我们的飞行汽车展示的时候，周围都围了很多人，大家都觉得太不可思议了，人们发出感叹和欢呼的时候，让我们感觉非常自豪”。

德国工程师纳维德·萨马迪是华为的一名高级汽车工程师，他参观了中国企业的展台。萨马迪表示，他在中国亲眼看到中国电动汽车行业飞速发展，“真的不可思议，中国电动汽车无论是外观还是质量都很好，非常具有竞争力，有着非常好的驾驶感受。我们看到中国汽车厂商投入了很多创新项目、产品与技术，使用了很多创新技术，例如自动驾驶技术、零重力座椅”。

“对于中国企业来说，除了充分发挥我们的效率优势，我们还把创造力也充分地调动起来。”杨元庆说，“联想就是个缩影，我们的核心优势就是这两点：效率的优势、创新的能力。”在过去几年，联想的研发经费一直在提升，现在大概已在4%以上。

“要成为世界领先的品牌，需要创新探索和推动。”海信激光显示总经理、首席科学家刘显荣说，海信激光电视出货量份额为46.5%，居全球第一，这再次说明了技术创新才是驱动产业升级和实现基业长青的根本动力，“只有在新兴显示领域建立技术长板优势，才能将产业链向高端推进”。

美国商人伊萨·努尔·穆罕默德在展会上参观了中国企业产品后赞不绝口，他表示，“全世界都知道中国正拥有强大的创新实力。所以，我并不惊讶中国公司比其他人更快地推出一些创新产品，我认为他们会做得越来越好。”

《韩国经济》网站报道称，在全球规模最大的消费科技展览上，中国企业在人工智能、机器人和扩展现实等技术领域已展示出“世界级能力”。

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