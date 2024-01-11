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迪拜举行第十二届创新体育奖颁奖式

2024年01月11日16:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月11日电 （记者管克江、实习生闫梦）第十二届穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆创新体育奖颁奖仪式1月10日在迪拜举行，来自阿拉伯地区及其他地区国家的30名运动员、运动团体及体育组织获颁阿拉伯青年运动员个人奖、阿联酋最佳体育团队奖、国际组织奖等不同类别的众多奖项。

迪拜王储兼迪拜执行委员会主席哈姆丹此前表示，创新体育奖旨在通过表彰在体育领域做出积极贡献的个人、团体与组织，鼓励其发挥先锋作用，充分发挥体育在社会建设中的重要作用，支持全球体育事业发展与进步。据了解，该奖项于2009年设立，本届参选人数与获奖者人数均为历届最高。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺荣获“国际体育人物奖”，他表示，体育创新奖搭建起了沟通的桥梁。“足球和体育运动魅力十足，可以让世界团结在一起。”

(图为詹尼·因凡蒂诺领奖 人民网塔里克·易卜拉欣摄)

詹尼·因凡蒂诺领奖。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

来自摩洛哥的赫蒂彻·马尔迪是阿拉伯和非洲国家首位女子拳击世界冠军，也是第一位获得阿拉伯运动员个人奖的摩洛哥女性。“这个奖项赋予了我动力，我会更加努力为体育事业的发展贡献自己的力量。”赫蒂彻说。

图为赫蒂彻·马尔迪领奖 人民网塔里克·易卜拉欣摄

赫蒂彻·马尔迪领奖。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

此外，第一支晋级世界杯半决赛的阿拉伯和非洲国家足球队——摩洛哥国家男子足球队荣获“阿拉伯国家最佳体育团队奖”，国际篮联荣获“国际组织奖”等。

(责编：王禹蘅、常红)

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