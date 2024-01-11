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中特共建“一带一路”合作旗舰项目开园

2024年01月11日14:03 | 来源：新华网
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新华社西班牙港1月10日电（记者朱婉君、宣力祺）在中国和加勒比国家特立尼达和多巴哥建交50周年之际，中特共建“一带一路”合作旗舰项目凤凰工业园10日正式开园。

特立尼达和多巴哥总理罗利、外长布朗、贸工部长戈皮－斯库恩以及中国驻特多大使方遒、中特工商界代表等300余人出席开园仪式。

罗利在开园仪式上致辞说，特中两国传统友谊深厚，长期开展紧密友好合作。作为目前特多乃至加勒比地区“最现代化的工业园”，凤凰工业园是特中共建“一带一路”合作的成果，也是双边关系蓬勃发展的象征。

方遒表示，凤凰工业园正式开园，是中特关系发展史上的又一里程碑，标志着中特合作实现了从贸易和基础设施建设向产业对接升级的跨越，对中特务实合作乃至特多和加勒比地区经济发展将发挥创新性、示范性和引领性作用。中方愿同特方共同努力，通过共建凤凰工业园“筑巢引凤”，不断拓展两国在制造、投资、数字经济、绿色发展等领域合作。

凤凰工业园位于特多第二大港利萨斯角港，定位为高附加值环保轻工业园区，与特多政府希望改善长期依赖油气资源、积极推动经济多元化转型的发展战略对接。凤凰工业园于2023年7月完工，占地约58万平方米，是加勒比地区首个实现5G网络覆盖的综合性、智能化工业园。据了解，目前已有18家企业签约入驻凤凰工业园，其中包括4家中资企业。

(责编：艾雯、崔译戈)

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