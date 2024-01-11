新华社基多1月10日电 热点问答｜厄瓜多尔缘何进入“国内武装冲突”状态

新华社记者廖思维

近日，厄瓜多尔爆发监狱骚乱、武装分子闯入电视台挟持人质等一系列恶性事件。厄瓜多尔总统诺沃亚10日在首都基多表示，厄瓜多尔正处在“战争状态”，目前事态有多严峻，政府采取了哪些措施，曾为拉美最安全国家之一的厄瓜多尔此次暴力升级的根源是什么？

事态有多严峻

厄瓜多尔警方7日在对西南部城市瓜亚基尔一所监狱开展安全检查时，发现毒枭阿道弗·马西亚斯（别名“菲托”）不知所踪。作为贩毒集团头目，“菲托”因有组织犯罪、贩毒和谋杀等罪名被判34年监禁。

8日，位于首都基多、南部阿苏艾省、中部科托帕希省等地的6所监狱先后发生骚乱，囚犯扣押狱警、占领岗哨并破坏监狱设施。面对不断恶化的治安形势，诺沃亚宣布全国进入为期60天的紧急状态并实施宵禁。但此后，囚犯不仅挟持狱警还录制视频威胁总统，各地相继爆发更多恶性事件。

9日，一伙蒙面枪手闯入厄瓜多尔一家电视台并挟持工作人员。直播画面显示，武装人员持枪挟持人质并将其控制在演播室，其间传出数声枪响。

不断升级的暴力事件也对周边国家造成影响。9日，秘鲁宣布在毗邻厄瓜多尔的北部边境地区实施紧急状态。巴西、智利、巴拉圭等国也先后对厄境内暴力事件表示谴责，声援诺沃亚政府。

政府采取了哪些措施

近半年来，厄政府已先后4次宣布“紧急状态”：2023年7月，厄境内接连发生多起监狱骚乱和枪击事件，时任总统拉索宣布两省一市实施紧急状态；同月，厄一所监狱发生骚乱，造成31人死亡，拉索宣布全国监狱系统进入60天紧急状态；2023年8月，厄总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥遭枪杀，拉索宣布全国进入为期60天的紧急状态。

面对近日愈演愈烈的暴力事件，上任不到两个月的总统诺沃亚8日宣布全国进入60天紧急状态。他9日签署行政令，宣布厄进入“国内武装冲突”状态。

厄武装部队联合指挥部负责人海梅·贝拉9日表示，“国内武装冲突”状态实施后，武装部队将“坚定果断地”打击政府认定的恐怖团体，捍卫人民生命财产安全。

诺沃亚10日表示，该国正处在“战争状态”，国家将采取特别手段予以应对。

目前，厄武装部队与警察合作，已逮捕挟持电视台工作人员的多名武装人员并解救了全体人质。此外，全国各地数十名制造暴乱事件的嫌疑人已被警方抓获。

厄教育部9日宣布全国学校暂停线下课程，转为线上授课。此外，基多地铁更改了运营时间，瓜亚基尔市大量商场停业。

暴力升级根源为何

贩毒和有组织犯罪是厄政府面临的主要安全问题。厄瓜多尔位于南美洲西北部，处在可卡因生产大国秘鲁和哥伦比亚之间，瓜亚基尔作为厄重要港口城市和经济中心，成为毒贩向欧美国家运输毒品的枢纽。

厄瓜多尔目前维持货币“美元化”，为洗钱等行为提供了诸多便利。

诺沃亚9日在签署“国内武装冲突”政令时，将22个犯罪团体认定为恐怖团体，号召武装部队严加打击。厄政府多次表示，暴力事件与帮派争夺运毒控制权有关。

毒枭“菲托”失踪、政客与毒贩勾结、警察与毒贩串通的剧情不断上演，一系列事件凸显了腐败问题。

2023年12月，厄检察长迪亚娜·萨拉萨尔宣布在7个省开展行动，旨在调查腐败和有组织犯罪。在搜查行动中，厄检察院联同警方共逮捕包括法官、检察官、警察等29人。萨拉萨尔说，“贩毒活动已渗透进国家和政府机关”。

(责编：艾雯、常红)