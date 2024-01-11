新华社旧金山1月10日电 综述｜737 MAX 9继续停飞 波音承认犯错

新华社记者吴晓凌

美国国家运输安全委员会10日表示，在波音737 MAX 9型客机门塞（内嵌式应急门）脱落事故原因查清前，该机型将继续停飞。美国波音公司首席执行官戴夫·卡尔霍恩9日承认该公司有错误。业内人士认为，这起事故加剧了人们对波音存在质量控制问题的担忧。

737 MAX 9继续停飞

美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪10日表示，在完全掌握波音737 MAX 9型客机门塞脱落事故原因之前，该机型不能重新投入使用。

美国联邦航空管理局9日说，决定波音737 MAX 9型客机复飞时间表的是乘客安全，而非处理速度，波音公司目前正根据收到的反馈来修改其先前提供的检查说明。“收到波音公司的修订版说明后，联邦航空管理局将展开彻底审查。”

美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机5日在空中发生事故，机舱侧面一处门塞脱落，飞机随即紧急降落。美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国的航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。随后全球多家监管机构和航空公司也宣布停飞该型号飞机。

据统计，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机，其中多数在阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司服役。阿拉斯加航空公司10日表示，该公司已取消1月13日前的波音737 MAX 9型客机航班计划，每天取消的航班数量超过100架次。

波音承认有错误

卡尔霍恩9日在波音公司一次会议上，就近期波音737 MAX 9型客机相关事故，承认该公司有错误。

卡尔霍恩说，波音将以完全透明的方式处理每个步骤，与正在调查事故的美国国家运输安全委员会合作找出事故原因。另外，美国联邦航空管理局正在监督检查，“以确保下一架升空飞机的安全，并且确保这种事故不再发生”。他还说，这次事故“提醒我们必须严肃对待我们的工作”，公司将“努力恢复航空公司的信心”。

霍门迪10日表示，她对卡尔霍恩认错的表态有很多疑问，“他说犯了错误，我想了解他指的是什么错误”。

调查人员对事故飞机和脱落门塞进行检查后发现，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。霍门迪表示，目前不清楚飞机起飞前这些螺栓是否安装到位，还是螺栓在门塞脱落时掉落。国家运输安全委员会实验室将对门塞进行显微镜检查，通过划痕来确定螺栓是否安装。

质量控制引担忧

阿拉斯加航空公司8日表示，该公司技术人员的初步报告显示，部分波音737 MAX 9型客机上可见一些松动部件。美国联合航空公司也表示，执行联邦航空管理局规定的紧急检查时，在该公司的波音737 MAX 9型客机上发现了一些问题，比如一些螺栓需要进一步拧紧。

业内人士称，发现问题的客机是在不同时间生产、交付，且为不同航空公司制造的。此次事故再度加剧人们对困扰波音多年的质量控制问题的忧虑。

有媒体报道指出，随着阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司在对波音737 MAX 9型客机的检查中均发现螺栓松动问题，本次事故已很难说是偶发，这对波音来说更像是一个严重的工厂质量控制问题。

针对波音737 MAX 9型客机事故，已有美国国会议员呼吁参议院相关委员会召开听证会，评估此次事故、波音公司工程和安全标准以及联邦航空管理局等相关监管机构的监督质量。

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