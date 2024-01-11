人民网拉斯维加斯1月10日电 （记者邓圩）当地时间1月9日晚，“中国之夜暨消费电子发展论坛”（简称论坛）在美国拉斯维加斯成功举办。

论坛由中国驻旧金山总领事馆、中国机电产品进出口商会（简称中国机电商会）共同主办，旨在进一步推动中国家电及消费电子企业与国际同业机构对接与合作，提高中外品牌的知名度和影响力，并为参加今年美国CES展的中国企业提供品牌展示和务实交流的平台。

中美省州政界人士、行业龙头企业、国家级行业协会商会、业内顶级咨询机构以及各界媒体代表近300人与会交流，分享发展经验，共享合作机遇。

共期中美企业务实合作

中国驻旧金山总领馆副总领事邹永红在论坛致辞。人民网记者 邓圩摄

中国驻旧金山总领馆副总领事邹永红在致辞中表示，举办本次论坛是顺应世界消费电子行业发展趋势、立足中美合作共同利益之举。中美在诸多领域存在共同利益，尤其在消费电子领域拥有广泛的合作前景。中美关系的本质特征是互利共赢，希望中美企业借助“中国之夜”平台加强互动合作。

中国机电产品进出口商会副会长刘春致辞。人民网记者 邓圩摄

中国机电产品进出口商会副会长刘春希望这次活动能够成为商会推动中美工商界民间交流以及省州合作的全新项目。据她介绍，中国机电产品进出口商会组织的CES展团由来自电子、家电、智能家居、智能出行、仪器仪表等领域的130余家企业组成，这也是中国机电产品进出口商会第23次组团参加CES展。

内华达州副州长办公室幕僚长鲁迪·帕明图安在论坛致辞。人民网记者 邓圩摄

内华达州副州长办公室幕僚长鲁迪·帕明图安在致辞中表示，美国尤其是内华达州非常乐意向在美寻找合作机会的伙伴敞开怀抱。鲁迪最后热情表示，他代表内华达州州长、副州长，欢迎并期待与到场嘉宾携手合作。

华盛顿州商务厅厅长迈克·方在视频致辞中表示，华盛顿州自中国进口的产品主要是机电产品，中国是华盛顿州诸多核心产业的重要贸易伙伴，与中国的合作令华盛顿州相关行业收益良多，此外，华盛顿州与中国在清洁技术、新能源等新兴领域也展现出合作潜力。华盛顿州在航空航天、生物医药、光伏、海工、电池设备等领域都具有较强的技术研发能力，今后希望华盛顿与中国继续加强相关领域技术与制造方面的对接合作。

加州州长商业与经济发展办公室国际事务与贸易副主任艾米莉·德赛在视频致辞中表示，加州是美国规模最大的消费市场，国际贸易是加州经济的重要驱动力，长期以来，中国一直是最重要的贸易伙伴之一。她介绍，加州相关旅游机构正与中国合作伙伴加强沟通，积极支持重新安排航线恢复、重新开放贸易办公室，以展示欢迎中国游客重返加州的态度。

中国消费电子赋能创新未来

“中国之夜暨消费电子发展论坛”现场。人民网记者 邓圩摄

论坛发布《中国消费电子和家电行业趋势报告》，报告提出，电子商务渠道不断发展、中国消费者可支配收入增长、产品品类和功能创新、新兴技术的快速应用、政策支持已经成为中国消费电子和家电行业发展的最重要驱动因素。随着人工智能的飞速发展，行业发展正迎来全新机遇，并跨入新的增长周期。科技物联、数智赋能、个性化需求和绿色低碳引领着行业未来发展的新趋势。

智能出行圆桌研讨嘉宾。人民网记者 邓圩摄

论坛还举行了“智慧出行”圆桌研讨和“智能家居与生活方式”专题演讲环节，与会嘉宾围绕研讨主题展开深入交流，分享经验，挖掘合作潜力。

200家中美知名企业集聚论坛共商合作

美国消费电子协会（CTA）副总裁兼CES展会总监约翰·凯利出席论坛，他以“全球消费电子产业发展趋势及未来机遇”为题对市场深入剖析。他认为，人工智能是本届展会最为鲜明的特点，很多的参展商品均有了人工智能的融合与辅助。例如，智能远程医疗将在未来逐步形成趋势，医生通过可穿戴设备就能实时了解人们的基础生理数据，从而在大多数情况下为人们提供远程诊疗方案。

旧金山湾区委员会董事兼国际委员会共同主席与APEC行动组组长徐鹏也表示，今年是中美建交45周年，民间需要两国在政府间加强对话、企业间加强交流，当越来越多的人参与进来，一起合作，才能共同期待一个更美好的未来。

来自电子、家电、汽车、航空航天、传感器、仪器仪表、两轮车、智能健身器材等领域的近200家中美知名企业参加论坛，展开细分行业对接。

(责编：苏缨翔、常红)