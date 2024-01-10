中国网评论员 华章

日前，中国外交部发言人在记者会上宣布，针对美方近期出台新一轮对台军售，并以各种借口制裁中国企业和个人，中方决定根据《中华人民共和国反外国制裁法》，对贝宜陆上和武器系统公司（BAE Systems Land and Armament）、联合技术系统运营公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航环境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美国军工企业实施制裁。措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

过去一年，美国多次以所谓“人权”“安全”问题为由，对中国企业和个人滥施制裁，去年底更刻意在敏感时间点推动新一轮对台军售，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八一七公报”规定，严重损害中国主权安全。

其一，美国刻意在距台湾地区选举仅一个月的时间推动军售，以此介入选举，为“台独”势力撑腰的企图昭然若揭。近来随着选战临近，民进党当局不断炒作所谓“大陆介选”话题，台外事部门负责人吴钊燮还在英国《经济学人》杂志上发文，煞有介事地称台当局正在记录中国大陆的“介选”行为，意在将其编造的“大陆介选”话题国际化，一面给民进党拉抬声势，一面抹黑大陆的国际形象。然而，美国的行为却向外界证明，到底是谁在介入台湾地区选举。针对美国军售，民进党忙不迭地摇尾高喊“感谢”，声称“台湾会致力提升防卫能力，持续深化所谓‘台美’关系”，又向外界证明，到底是谁在勾结他国，出卖台湾民众的利益。

其二，此次军售聚焦军事指挥系统，暴露出美国全面控制台军，将其彻底纳入美军战略部署的险恶用心。与以往对台军售大多是飞机、大炮、导弹等攻击性武器不同，此次美国向台湾地区提供的是用于连结及整合台军作战资讯及建立共同影像的一套管理系统——迅安系统（Syun An program），被台湾“中山科学研究院”称为“作战大脑”。联想到本次军售案公布前一天，美国国会众议院通过的2024财年“国防授权法案”中也明确提出，要与台湾地区进行网络安全合作，并鼓励所谓“美台军队信息共享”“加强美台军队互操作性”，可以说，美国通过一次次对台军售，不仅意图将台湾地区武装成“刺猬”，更要把其打造成一件对付大陆的趁手“兵器”。

就在本轮军售的一个月前，中美元首刚刚在旧金山举行会晤。彼时，习近平主席专门指出，美方应该将不支持“台独”的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。而拜登总统也回应称，美国不寻求新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，无意同中国发生冲突；美国乐见中国发展富裕，不寻求打压遏制中国发展。这边厢元首重申“四不一无意”言犹在耳，那边厢美国政府就用实际行动自我打脸，可见其背信弃义、食言自肥已成常态。试问美国，一个屡屡把政治承诺当儿戏的谎言大国，如何取信于世界各国，取信于世界人民？

既然“美式承诺”毫无诚信可言，那么中方就只能通过反制行动捍卫自身权益和安全。这也是自去年9月宣布制裁洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼两家美国军工巨头以来，中国政府再次根据《中华人民共和国反外国制裁法》制裁参与对台军售的美国企业。

五家企业虽然不像洛克希德·马丁那么出名，但却是本次对台军售的供应商，体现了中方引用相关法案采取制裁措施的精准性。制裁措施包括冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动，意味着上述五家企业被彻底排除出中国市场之外，这对于其他蠢蠢欲动想跟随美国政府捞好处，破坏中国主权安全、侵害中国合法权益的美国企业乃至其他西方国家企业，无疑是一声响亮的警钟：莫在涉及中国核心利益的问题上玩火，玩火者必自焚。

(责编：艾雯、崔译戈)