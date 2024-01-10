美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙1月5日在中国日报网撰文称，中美合作对双方大有裨益，美国应抓住机遇实现更高水平的互利合作。

中美合作惠及双方

文章指出，1979年中美建交时，美国相信一个现代化的中国符合美国乃至全世界的利益，并以此为基础制定对华政策。在此后近40年里，这一共识一直推动着两国经济、投资、科技、教育和文化往来。

然而，随着中国实力不断提升，所谓的“中国威胁论”甚嚣尘上。一些美国官员十分焦虑，甚至开始考虑“脱钩”。

所幸，过去数月的事件表明，美国已经在重新思考中美关系。美国领导层已经认识到，中美两国相互依存，这一重要事实不容忽视。

毫无疑问，通过贸易和投资建立的经济关系让两国受益匪浅，科技合作产生的研究成果已经实现共享，学生和学者交流为两国经济和科技发展提供了新的人才储备。

中国向美国出口制成品，美国向中国出口农产品和高科技产品，中美双边贸易创造了许多新的就业岗位。此外，两国都支持教育方面的合作，这一领域已经成为中美关系的基石之一。

中美合作潜力巨大

文章进一步分析称，由于中美两国有着不同的历史、文化和价值观，不是所有领域的合作都一帆风顺。1979年以来的往来表明，中美必须尊重彼此的差异，找到一条不引发误解乃至冲突的合作之路。

过去几年，中美之间存在一些分歧，不过民间外交仍在持续而有效地推进，起到了稳定双边关系的作用。此外，在芬太尼类物质管制、两军沟通和危机管控、气候变化和清洁能源、人工智能治理等领域，中美也取得了一些进展。

特别值得一提的是，中美领导人会晤有助于巩固数月来两国高层互访所产生的积极势头。

文章最后强调，要恢复中美之间的信任和信心，仍有许多工作要做。中美之间仍然存在巨大的合作机遇，续签《中美科技合作协定》就是其中之一。毫无疑问，随着中国科技迅速发展，中美有望实现更高水平的互利合作。

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