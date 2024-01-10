新华社华盛顿1月9日电 专访｜美方应切实尊重中方核心利益 落实中美元首会晤共识——访美国美利坚大学国际关系学院教授赵全胜

新华社记者颜亮 邓仙来

美国美利坚大学国际关系学院教授赵全胜日前接受新华社记者专访时表示，美中双方应以两国建交45周年为契机，把中美元首旧金山会晤共识落到实处。美方要切实尊重中方核心利益，在台湾问题上谨言慎行。

赵全胜表示，美中双方共同纪念两国建交45周年为进一步改善双边关系提供良机，使双方回顾建交历程，认识到彼此间重大的共同战略利益。美中关系中诸多问题的解决需要经历长期过程，两国政府和民间机构要共同为之努力。以学术团体为代表的美中民间机构增进相互交流，有望为促进两国各领域沟通合作发挥重要作用。

赵全胜期待美中围绕气候变化、经贸和禁毒等议题，“在每一具体领域脚踏实地地将元首共识落实下去”。同时，双方在俄乌冲突、巴以冲突和朝鲜半岛核问题等国际热点议题上也能够进行广泛讨论。他强调，这种探讨需要建立在美方尊重中方核心利益的基础之上。

赵全胜指出，美中两国应在新一年里加强危机预防与管理。其中，管控台湾问题等“风险点”，避免美中之间爆发军事冲突最受外界关注。为此，美方应从稳定美中关系的大局出发，在对台政策上保持头脑清醒，做到谨言慎行，明确制止台湾当局走“台独”道路。

中美元首旧金山会晤期间，中国国家主席习近平向美国总统拜登深入阐述了台湾问题上的原则立场，指出，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。中方重视美方在巴厘岛会晤中作出的有关积极表态。美方应该将不支持“台独”的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。中国终将统一，也必然统一。

赵全胜说，这些提法都很关键，表达了中方实现祖国统一的坚定意志。美方应该明白“勿谓言之不预也”的道理，向台湾当局发出明确信号，管控其“台独冲动”。

“台湾走‘台独’这条路就意味着台海战争。在战争与和平两个选项中，美国应该很清楚：一旦台海发生冲突、美方介入，就会出现大家都不想看到的巨大灾难。”赵全胜说，美方应该同中方相向而行，避免两个核大国之间发生军事冲突。

赵全胜指出，就具体行动而言，美国政府应在对台军售和派遣军事人员到岛内等方面谨言慎行，“遵守自己（在中美三个联合公报中）承诺要遵守的一系列原则，让台海局势不要进一步升温”。

台湾地区领导人选举将于1月13日举行。赵全胜观察到，面对此次选举，美国国内诸多观点存在明显分歧，呈现各种冲突，体现出矛盾心态。赵全胜认为，美国不要为台湾“下指导棋”，最重要的是要从稳定美中关系大局出发，明确制止台湾当局走“台独”道路。

美国《外交》双月刊2024年第一期刊登美国知名中国问题专家葛来仪、白洁曦和柯庆生合著文章。文章指出，美方需要向中方表明其反对“台独”立场的可信性，比如如果未来的台湾当局或岛内关键政治人物表现出推动“台独”的迹象，美国官员应向台湾当局表达关切，并通过外交渠道把对台湾当局的警告告知中国政府。

文章还说，作为美国联邦政府行政机构最重要领导人，美国总统、副总统、国务卿和国防部长不被允许“访问”台湾。相同道理，作为联邦政府立法机构最重要领导人，美国国会参议院议长（由副总统兼任）、参议院临时议长和众议院议长也不能“访问”台湾，这应该被美方确立为一项政策。

赵全胜表示，上述言论是对美国政府通过具体措施体现反对“台独”立场的明确呼吁，希望美国国内有识之士能够发出更多这样的声音。

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