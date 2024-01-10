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联合国官员：冲突导致85%加沙人口流离失所

2024年01月10日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月9日电（记者王其冰）联合国驻日内瓦办事处9日记者会公布的数据显示，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有190万人流离失所，占加沙地带总人口的85%，同时加沙地带的医疗系统正在崩溃。

　　主持当天线上记者会的联合国驻日内瓦办事处新闻处主任罗兰多·戈麦斯说，根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的数据，加沙地带已有190万人流离失所，占其总人口的85%，这一数据令人震惊。

　　世界卫生组织驻巴勒斯坦被占领土代表皮佩尔科恩从耶路撒冷报告说，根据巴勒斯坦卫生部的最新数据，加沙地带已有超过2.3万人死亡，占加沙人口的1%；近5.9万人受伤，占总人口的2.7%。由于缺乏在整个加沙地带安全运送援助物资的人道主义走廊，自2023年12月26日以来，世卫组织已取消了6次前往加沙地带北部提供医疗设备的任务计划。

　　世卫组织紧急医疗队协调员肖恩·凯西从加沙报告说，加沙地带许多人已多次流离失所。加沙地带南部的拉法挤满了100万难民。加沙地带的医疗系统正在快速崩溃，在中部地区的阿克萨医院和南部的纳赛尔医疗中心，70%的工作人员已随家人逃难离开。

　　凯西表示，在他访问加沙期间，没有看到冲突强度有所减弱。加沙地带没有安全的地方，加沙地带的援助食物不足以养活加沙地带的所有人口。

(责编：艾雯、崔译戈)

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