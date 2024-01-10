合作共赢是中美建交45年来的真实叙事，也是双方应当继续追求的共同目标。固守冷战和零和博弈思维，大搞经济和科技霸凌，不可能给美方带来进步

美方在科技领域的霸道行径和胁迫行为还在不断升级。美国商务部不久前再次以所谓“国家安全风险”为借口，宣布将对美国半导体行业的供应链和国防工业展开调查，评估其半导体供应链对中国芯片的依赖程度。另有报道说，美方近日甚至要求荷兰阿斯麦公司在有关“禁令”生效实施前，停止向中国出口光刻机。美方口口声声喊公平竞争，却不停地在他国科技发展的赛道上设置障碍；美方一贯无端污蔑他国搞“经济胁迫”，但自己的经济胁迫行为已严重损害盟友利益。

据报道，由美国商务部下属工业和安全局发起的这项调查重点放在“并不尖端，但仍对产业至关重要”的传统芯片上。与之前美方“限制向中国出售芯片”不同，这种“反向限制”将重点审查美国关键行业对中国制造的传统芯片的使用与采购情况。为了限制中国获得先进半导体，美方对华搞“既不让卖也不让买”的打压，严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，不仅损害中国企业正当权益，也影响包括美国企业在内的各国半导体企业利益。这是典型的经济和科技霸凌行径，严重违背国际贸易规则。

半导体产业高度全球化，其产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。美方违背市场规律和企业意愿，试图用“小院高墙”阻断半导体产业链供应链，严重破坏全球半导体产业格局，严重冲击国际产业链供应链安全稳定。美国半导体工业协会的数据显示，2022年中国半导体采购额约为1800亿美元，占全球总额的1/3以上，是全球最大单一市场。中国市场不可代替，退出中国市场不是一种可行选项，这是全球半导体企业的共识。美方蛮横隔绝中国市场的行径不会得逞，终将作茧自缚。美国半导体工业协会指出，“过于广泛的单边控制有可能会损害美国半导体生态系统”。美国芯片企业英伟达首席财务官科莱特·克雷斯认为，美国限制人工智能芯片对华出口“将令美国这一行业永久丧失机会”。

美方宁愿自戕也要打压遏制中国科技发展，是其根深蒂固的冷战思维在作祟。美方企图以国家行为将中国排除出关键供应链，限制中国向价值链更高端攀升，就是在将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，为其遏制中国发展壮大的霸权政治服务。美方将构筑“小院高墙”的霸凌行径包装成维护“国家安全”，以各种借口胁迫其他国家实施对华科技封锁，已经引发广泛担忧和批评。“美国将这种技术优势武器化以对抗中国的努力看来正在让盟友关系变得紧张。”美国《纽约时报》报道指出，欧洲国家政府官员担心，不让本国公司进入中国这个全球最大、最有活力的技术市场之一，会损害这些企业的利益。

中国的发展是以创新驱动的，打压中国科技就是遏制中国高质量发展，剥夺中国人民的发展权利。中国的发展壮大有内生逻辑，是外部力量阻挡不了的。中国有自强不息的光荣传统，一切打压和遏制只会激发中国人民的意志和热情。美方对中国科技创新的限制，只会更加坚定中国实现高水平科技自立自强的决心。半导体业界人士公开反对美国针对中国的半导体出口管制措施，认为“你越给他们施加压力，他们越有可能加倍努力”。

合作共赢是中美建交45年来的真实叙事，也是双方应当继续追求的共同目标。固守冷战和零和博弈思维，大搞经济和科技霸凌，不可能给美方带来进步。只有放宽视野，认识到宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，共同推进互利合作，才能更好地服务于各自发展繁荣。

《 人民日报 》（ 2024年01月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)