本报记者 章念生

中企承建的马尔代夫民用住宅项目。

梁 焜摄

中国和马尔代夫友好源远流长。2014年9月，习近平主席对马尔代夫进行历史性国事访问，双方一致同意建立中马面向未来的全面友好合作伙伴关系。10年来，中马关系深入发展，双方高质量共建“一带一路”，各领域务实合作取得丰硕成果，传统友谊不断深化。

“在这里生活非常便利”

驾车从首都马累出发，驶过马尔代夫首座跨海大桥中马友谊大桥，不久便到了当地第二大岛胡鲁马累。沿着宽阔的大街前行，一排排色彩明亮的楼房赫然映入眼帘。登高远眺，十几幢白墙蓝顶的楼房，与远处蔚蓝的大海相互映衬，格外醒目；另一个粉墙红顶的楼群与其相邻，两个楼群以林木葱郁的街心花园相隔。

这是中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设集团”）承建的马尔代夫民用住宅项目之一。胡鲁马累距离马累约8公里。10多年前，这里水资源匮乏，交通不便。为应对气候变化和人口增长压力，马尔代夫于2001年成立住房开发公司，负责建设胡鲁马累岛。2009年，中设集团与马方签署谅解备忘录，承接约4000套住房项目建设，分三期完成。截至2022年6月，全部住房已移交马方，帮助超过1万名当地居民改善了居住条件。

“住在这里的感觉真好！”当地居民拉希德说，“以前我们租房住，一家三口挤在30平方米的小房子里。如今有了自己的房子，面积75平方米。这里真的很舒适！”

莎拉家有6口人，她对周边的配套设施赞赏有加：“周围有很多绿地，我们可以充分享受闲暇时光。商店、医院也都不远，在这里生活非常便利。”

“你们通过建设舒适的住房，为改善马尔代夫人民的生活作出了贡献，让马尔代夫从共建‘一带一路’倡议中受益。马尔代夫住房项目作为当地社区的新家园，造福民众，并将促进马中两国友谊更好发展。”在2022年6月举行的住房三期项目移交仪式上，时任第七十六届联合国大会主席兼马尔代夫外交部长沙希德专门发来视频致辞。

随着中企承建的住房项目陆续完成，如今的胡鲁马累街道宽阔、绿化率高，现代化气息扑面而来，商业也得到进一步发展。入夜，胡鲁马累万家灯火，这座新城展现出勃勃生机。

“让民众获得一流的诊疗服务”

36岁的阿尔玛斯现在是胡鲁马累医院中马眼科中心的大忙人。前不久，她结束了在中国中山大学中山眼科中心为期3个月的培训，还没等她从广东回到马尔代夫，患者已经开始约号排队了。

在由中国捐赠全套设备的手术室里，阿尔玛斯正为患者做白内障超声乳化手术，动作娴熟，干脆利落——她已经熟练掌握这一先进的白内障治疗方法。

“虽然在中国的时间不长，但我感受到了中国人民的友善与热情。中山眼科中心的医生和护士给我提供了许多帮助，让我获益良多。”她说，马尔代夫人民一直对提供医疗援助的中国医生心存感激，“盼望中国医生再赴马尔代夫，为这里的民众治疗疾病”。

2020年，在中国国家卫生健康委和广东省卫生健康委等支持下，中山眼科中心教授陈伟蓉带领一支援外医疗专家组来到马尔代夫，并带来全套眼科诊疗设备。依托胡鲁马累医院，他们建立起中国在国外援助开设的第一家现代化、标准化眼科中心。

中马眼科中心自启用以来，为当地眼疾患者提供各类诊疗服务，帮助数以百计的眼疾患者重见光明，并通过线上、线下方式培训当地医护人员。阿尔玛斯也是直接受益者。2022年12月加入中马眼科中心之前，阿尔玛斯曾在马累市其他医院的眼科门诊工作。“眼科中心让民众获得一流的诊疗服务。在这里，我的职业生涯也有了新的飞跃。”她说。

“我们热烈欢迎中国游客到来”

当地导游雅珀在胡鲁马累岛开了一家民宿，三层高的楼房，共有十几间客房，接待来自各国的游客。见到中国游客，他尤为热情，握手、拍肩膀、加微信，详细介绍自家旅馆以及出海、潜水等服务。“我们热烈欢迎中国游客到来！”雅珀对记者说。

根据马尔代夫旅游部统计，2023年，该国共接待外国游客约187万人次，其中中国游客约18.7万人次，占比10%，位列前三。马尔代夫旅游部预计2024年外国游客将达到200万人次，中国游客数量有望重回榜首。

旅游业是马尔代夫的经济支柱，马政府、旅游及相关从业者十分重视中国市场。马尔代夫总统办公室发言人穆罕默德·沙希伯日前表示，马尔代夫政府已经决定，由财政部出资新增两架飞机，用于增加主要旅游目的地直航航班，“中国航线被列为优先”。

随着中马人文交流日益深入，马尔代夫“中国热”不断升温。2022年9月，中国长安大学、湖南大众传媒职业技术学院与马尔代夫维拉学院合办的汉语中心揭牌。这是首个在马尔代夫挂牌成立的汉语中心，成为中马文化教育合作的重要成果。现在，维拉学院汉语中心举办的旅游汉语培训班非常受欢迎，许多马旅游从业人员积极报名。

“2023年，我们为中马关系发展共同按下‘快进键’。”中国驻马尔代夫大使王立新说，中马两国恢复直航，旅游合作稳步提速；中马互免签证协定正式生效，进一步便利两国人员往来；在马高校设立“中国大使助学金”，助力两国青年交流合作；马政府官员、政党代表、媒体、地方等各界友好人士相继访华，增进了两国友谊。“展望未来，我们愿同马政府及各界友好人士一道，赓续传统友谊，深化互利合作，共同谱写中马面向未来的全面友好合作伙伴关系新篇章。”

《 人民日报 》（ 2024年01月10日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)