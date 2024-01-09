人民网开罗1月9日电 （记者沈小晓）1月8日，由中土东非有限公司承建的坦桑尼亚桑给巴尔100公里市政道路升级改造项目1号公路正式开通。坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼出席开通仪式并致辞。

桑给巴尔100公里市政道路升级改造项目，位于桑给巴尔核心区域，主要内容是对主城区约100公里公路进行升级改造、修建2座立交桥以及市政道路附属施工。其中，项目覆盖的1号公路，是桑给巴尔最重要的旅游道路，连接机场至著名景点石头城，从2023年3月开始建设，2023年底主体工程完工，建成后将极大促进桑给巴尔旅游业和贸易的蓬勃发展，提升城市面貌。

姆维尼总统对中国土木在项目建设过程中作出的卓越努力和杰出贡献表示由衷感谢，对中国土木在促进当地就业和经济发展方面作出的积极贡献给予了高度赞赏。

1号公路的开通，也揭开了项目其他路段建设实施的序幕。姆维尼总统表示，100公里市政道路升级改造项目是桑给巴尔历史上最大的公路项目，建成后将进一步完善桑给巴尔道路设施联通，极大缓解城区交通拥堵问题。

桑给巴尔基础设施、通信和交通部部长穆罕默德，中土东非公司执行董事、总经理张军乐，当地高级政府官员等共计500余人参加了此次活动。

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