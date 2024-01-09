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美白宫和国防部将调查防长隐瞒住院无法履职事件

2024年01月09日20:44 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月8日电（记者 熊茂伶）美国白宫和国防部8日表示，他们将调查国防部长奥斯汀隐瞒住院并无法履职事件。

　　奥斯汀现年70岁。他于去年12月22日前往医院接受手术，并暂时将其部分权力移交给其副手、国防部副部长希克斯。今年1月1日，由于病情加重，他被送往沃尔特·里德国家军事医疗中心，进入重症监护室。美国总统拜登和其他高层官员没有第一时间获悉相关情况，直到1月4日，白宫方面才被告知奥斯汀已住院。

　　美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比8日表示，奥斯汀已恢复履职，目前仍在住院。柯比说，拜登内阁成员希望，如果他们中的任何一员住院，其他人都能得到通知。白宫方面将审查相关流程并视情进行修改。

　　国防部8日晚在一份备忘录中宣布，将审查权力移交的方式，并特别关注奥斯汀住院相关事宜，以确保此后遇到类似事件时，适当且及时地向白宫、国会和公众发出通知。

　　针对隐瞒住院引发的担忧和指责，奥斯汀6日发表声明对自己的决定负全部责任。他承认他本可以做得更好，并承诺今后会做得更好。

　　此次奥斯汀隐瞒住院，正值中东局势紧张、俄乌冲突持续之际。一些国会共和党议员敦促奥斯汀辞职。

(责编：王禹蘅、常红)

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