新华社旧金山1月8日电（记者吴晓凌）美国阿拉斯加航空公司8日表示，虽然还在等待波音公司和美国联邦航空管理局的相关手续才能对该公司的波音737 MAX 9型客机开展正式检查，但该公司技术人员的初步报告显示，部分该型号飞机上可见一些松动部件。

美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。

阿拉斯加航空公司表示，按规定，公司必须制定详细的检查说明和流程供技术人员遵循。检查流程要得到联邦航空管理局的批准以确保合规性。目前阿拉斯加航空公司还在等待波音公司和美国联邦航空管理局提供的最终文件才能开始正式检查流程。

阿拉斯加航空公司说，技术人员已做好检查准备，正式检查发现的所有情况都将被记录并报告给联邦航空管理局。而在正式检查前的准备工作中，该公司技术人员发现部分该型号飞机上可见一些松动部件。

据该公司介绍，因波音737 MAX 9型客机停飞，公司运营将持续受影响。截至当地时间8日上午8点半，已取消约140个航班。

美国联合航空公司8日也表示，执行联邦航空管理局规定的紧急检查时，在该公司的波音737 MAX 9型客机上发现了一些问题，比如一些螺栓需要进一步拧紧，但未公开这些螺栓的具体数量。

美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机5日从俄勒冈州的波特兰飞往加利福尼亚州的安大略。客机起飞后不久在空中发生事故，随即紧急降落，未造成人员伤亡。据美国媒体报道，机上乘客拍摄的照片显示，乘客座位旁的机舱侧面出现一处破损。事故发生后，全球多家监管机构和航空公司宣布停飞该型号飞机。

(责编：王禹蘅、常红)