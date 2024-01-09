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欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂

2024年01月09日16:00 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔1月8日电（记者康逸 张兆卿）欧盟委员会8日批准德国一项总额为9.02亿欧元的国家援助计划，支持瑞典北方伏特公司在德国建立电动车电池厂，以应对美国《通胀削减法案》对欧洲工业的挑战。

根据德国向欧盟委员会通报的计划，德国将向北方伏特公司直接拨款7亿欧元，并提供2.02亿欧元担保，支持后者在德国北部海德市建设先进高效的电动车电池厂。电池厂年产能将达60吉瓦时，将于2026年投产。相关款项将在2025年12月31日前发放。

欧盟委员会当天在公报中表示，如果不批准这一计划，北方伏特公司将在美国建厂，通过美国《通胀削减法案》获特别支持。

负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格表示，这是根据“国家援助临时危机和过渡框架”批准的第一个防止投资从欧洲转移的相关计划。

欧盟当天还批准了一项价值29亿欧元的法国国家援助计划，以税收抵免的形式支持电池、太阳能板、风力涡轮机和热泵，以及关键部件和关键原材料的生产。

2022年2月俄乌冲突爆发后，欧盟委员会于同年3月通过“国家援助临时危机框架”，随后于7月和10月进行修订，并于2023年3月用“国家援助临时危机和过渡框架”将其取代，旨在使成员国能够向有需要的企业和部门提供及时、有针对性和适当的支持。

2022年8月，美国通过《通胀削减法案》，以高额补贴等措施推动绿色技术在美国本土的生产和应用，给欧洲国家造成产业外迁压力，令欧洲面临“去工业化风险”。

(责编：艾雯、崔译戈)

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