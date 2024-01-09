新华社洛杉矶1月8日电（记者谭晶晶）美国私企航天机器人技术公司的“游隼”月球着陆器8日发射升空，但此后着陆器遭遇推进系统故障，目前尚不清楚该故障对此次登月任务的影响。

美国东部时间8日2时18分（北京时间8日15时18分），“游隼”搭乘美国联合发射联盟公司研发的“火神半人马座”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。这是50多年来美国首次展开登月任务，并首次由私企承担这一任务。

据美国航天局8日介绍，“游隼”在与火箭分离后不久进入安全运行模式，但此后推进系统出现故障，“游隼”无法稳定地面向太阳。美航天机器人技术公司正在对故障进行评估。美航天局将协助该公司审查飞行数据、核查故障原因并制定下一步计划。

美航天机器人技术公司在声明中称，“游隼”无法稳定地面向太阳可能是推进系统异常导致，如果这一判断得到证实，将影响“游隼”在月球表面“软着陆”。推进系统内的故障正在导致着陆器推进剂的“严重损失”。任务团队正在利用“游隼”现有的电量来进行相关操作及运送有效载荷。

美航天局表示，正在评估此次故障对“游隼”携带的科学设备的影响。

“游隼”原计划于2月23日在月球表面实现“软着陆”。遭遇技术故障后，“游隼”能否登月仍是未知数。

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