新华社阿布贾1月9日电 通讯｜方便、实惠、安全——中企承建的铁路成为尼日利亚假日出行热门选择

新华社记者杨喆 侯鸣

近日，在尼日利亚第一大城市拉各斯，萨洛丁一家六口登上一列开往尼西南部城市伊巴丹的列车，大人和孩子们的欢声笑语，充满了对新年旅行的期待。

阿德尼伊·萨洛丁高兴地与妻子交流着此行安排，四个孩子兴奋地睁大眼睛望着窗外，渴望通过这次火车之旅饱览沿途风景。“这个假期，我和家人一起坐火车旅行，我很享受这种经历！”萨洛丁对新华社记者说。

2021年6月，在共建“一带一路”倡议指引下，由中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建的连接拉各斯和伊巴丹的铁路（拉伊铁路）正式通车运营，干线全长约157公里，支线长约7公里，采用现代化铁路标准，设计时速150公里。

今年新年假日期间，中国企业在尼日利亚承建的铁路，成为许多尼日利亚民众出行线路的主要选择。除拉伊铁路外，从首都阿布贾至北部城市卡杜纳的铁路同样由中土集团承建，已于2016年7月正式运营。

“铁路交通提供了一种经济实惠且安全的交通方式，为很多人提供了新选择。”乘坐阿布贾-卡杜纳线列车前往尼日利亚西北部的乘客奥莫托拉·法耶洪对记者说。与当地航空出行相比，铁路交通成本优势突出；而与公路交通相比，铁路的安全性更加明显。

舒适的旅行途中，乘客们可以使用列车上各种服务设施。每个空调车厢都配备了3个电视屏幕。厕所很干净，设备齐全。靠窗的座位有电源插座和充电接口。列车上还配备了医护和安保人员，以应对突发情况。

在拉伊铁路列车上，90岁的马坎约拉·阿齐兹期待着与孙子们在阿贝奥库塔团聚。“我年轻的时候，在阿贝奥库塔上学，父母在拉各斯。由于道路状况不佳，旅行体验非常差。”阿齐兹说，“如今，当我要去阿贝奥库塔，都会选择火车。这真的很棒，我经常向我的朋友和亲戚推荐。”

来自阿贝奥库塔的商人迈克尔·埃格博也很推崇火车的便利和安全，在他看来，铁路将促进旅游业并推动贸易。

过去，埃格博曾多次与家人一起开车前往邻近的西非国家旅游。有一次，他们的车被困在一个偏僻的地方。“你可以想象，午夜时分，一家人在茂密的灌木丛中，没有电话网络或互联网信号……”

埃格博说，那次历险之后一家人心有余悸，现在都选择坐火车出去度假了。 “我把火车作为交通工具已有一段时间了。火车旅行顺利而快捷。”埃格博说。

“运营数年来，我们承建的尼日利亚铁路现代化项目，正持续为这个非洲人口最多的国家注入活力。未来，我们还将继续深耕尼日利亚，推动共建‘一带一路’在这里不断走深走实。”中国土木尼日利亚有限公司运营事业部总经理郭晨说。

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